Tiếp tục đề xuất hỗ trợ về thuế, tăng khả năng phục hồi kinh tế

Cân nhắc chính sách tài khóa thắt chặt thay vì nới lỏng Mới đây tại Quốc hội, đánh giá kết quả việc thực hiện chính sách miễn giảm thuế, Báo cáo của Đoàn giám sát của Quốc hội về việc thực hiện Nghị quyết số 43/2022/QH15 nhận định, chính sách giảm 2% thuế suất thuế GTGT đạt được là khá tích cực. Cụ thể, số thuế GTGT dự kiến giảm khi xây dựng chương trình là 49.400 tỷ đồng (trong tổng 350.000 tỷ đồng của gói hỗ trợ bao trùm tất cả các lĩnh vực). Kết quả, số thực hiện trong năm 2022 đạt 44.458 tỷ đồng giúp kích cầu tiêu dùng, thúc đẩy sản xuất, được cộng đồng doanh nghiệp hoan nghênh, người dân hưởng ứng. Nhiều đại biểu đánh giá cao nỗ lực điều hành của Chính phủ, Bộ Tài chính. Theo đại biểu Dương Khắc Mai (Đắk Nông), việc giảm 2% thuế GTGT có tác động tích cực trực tiếp đến đời sống xã hội, qua đó giảm giá thành sản phẩm, trong đó phần lớn là các nhóm mặt hàng tiêu dùng thiết yếu hằng ngày của nhân dân, giúp đảm bảo an sinh xã hội, hỗ trợ cho đời sống của người dân. Mặt khác, chính sách còn có tác dụng kích cầu tiêu dùng đối với các doanh nghiệp. Việc giảm thuế góp phần làm giảm chi phí sản xuất, hạ giá thành sản phẩm, từ đó giúp doanh nghiệp tăng khả năng phục hồi và mở rộng sản xuất kinh doanh, tạo thêm công ăn việc làm cho người lao động. Tuy nhiên, có ý kiến cho rằng, đối tượng được giảm thuế cần được rà soát kỹ lưỡng để có sự thay đổi cho phù hợp với tình hình hiện nay, do đối tượng giảm thuế theo Nghị quyết 43/2022/QH15 được ban hành trong bối cảnh rất đặc biệt và khác nhiều so với thời điểm hiện tại. Suốt những năm qua, việc duy trình chính sách tài khóa mở rộng hỗ trợ nền kinh tế là cần thiết trong bối cảnh khó khăn, tuy nhiên, khi thực hiện chính sách đó, nhiều chuyên gia kinh tế cũng khuyến cáo nên thận trọng, giảm bớt lồng ghép các chính sách an sinh xã hội trong chính sách thuế. Phát biểu tại Quốc hội mới đây, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc cũng chia sẻ quan điểm hết năm nay nên hoàn thành chính sách tài khóa mở rộng, để tập trung cho chính sách tài khóa thắt chặt. Bởi xu thế của thế giới hiện nay là tập trung nâng cao sức mạnh của tài chính công, đảm bảo xây dựng cơ sở hạ tầng, an sinh xã hội và các vấn đề khác. Trong chỉ đạo mới đây, Chính phủ yêu cầu Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan, địa phương tăng cường kỷ luật, kỷ cương tài chính NSNN, quyết liệt triển khai chuyển đổi số, quy định về hóa đơn điện tử, nhất là đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số trong thu, chi ngân sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý thu, chi NSNN./.