(TBTCO) - Sáng 24/1, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Đoàn công tác đã về thăm, chúc Tết Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Bắc Ninh.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dâng hương tưởng niệm 8 vị Vua nhà Lý tại Di tích lịch sử-văn hóa Đền Đô (phường Đình Bảng, thành phố Từ Sơn). Ảnh: Trí Dũng

Cùng đi với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có các Bí thư Trung ương Đảng: Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Lê Minh Hưng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến, Trưởng ban Dân vận Trung ương Bùi Thị Minh Hoài; Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Y tế, Trưởng Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương Nguyễn Thanh Long; Văn phòng Trung ương Đảng; Văn phòng Tổng Bí thư.

Trong không khí vui tươi, đầm ấm, báo cáo với Tổng Bí thư những thành tựu nổi bật của Bắc Ninh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Ninh Đào Hồng Lan cho biết, phát huy truyền thống và những tiềm năng, thế mạnh, bề dày lịch sử 190 năm thành lập và 25 năm tái lập tỉnh (1997-2021), cùng với thế và lực của đất nước đã tạo động lực mạnh mẽ, thúc đẩy tỉnh Bắc Ninh phát triển từ một tỉnh nông nghiệp thuần túy, cơ sở hạ tầng khó khăn, đã cơ bản trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại, với nhiều chỉ tiêu kinh tế - xã hội đứng trong nhóm các tỉnh, thành phố dẫn đầu cả nước (trong đó 10/15 chỉ tiêu quốc gia đánh giá xếp hạng tốp 10 và 5/15 chỉ tiêu đứng thứ nhất).

Kinh tế liên tục tăng trưởng cao, đạt tốc độ bình quân 13,9%/năm. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, thu ngân sách tăng nhanh, đạt 33.257 tỉ đồng, gấp 168 lần, giúp Bắc Ninh từ một tỉnh phải nhận hỗ trợ một phần từ ngân sách Trung ương, đến nay đã trở thành một trong 16 tỉnh, thành phố của cả nước tự cân đối được thu - chi và có điều tiết về Trung ương. Thu nhập bình quân đầu người gấp 24,7 lần so với năm 1997, là 1 trong 14 tỉnh, thành phố hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới. Hạ tầng kinh tế - xã hội phát triển theo hướng đồng bộ, nhất là hạ tầng giao thông, đô thị. Đặc biệt, trong năm 2021, đã tập trung cao, linh hoạt, thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch, nhanh chóng phục hồi sản xuất - kinh doanh, thích ứng với trạng thái "bình thường mới".

Các lĩnh vực văn hóa, xã hội, giáo dục, đào tạo, y tế luôn được quan tâm chăm lo và đầu tư phát triển, tạo sự chuyển biến rõ nét, tích cực. Đặc biệt là các giá trị văn hóa được quan tâm bảo tồn, phát huy, trở thành một động lực tăng trưởng của tỉnh và giữ gìn hồn cốt quê hương Kinh Bắc. An sinh xã hội được bảo đảm và đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân không ngừng được nâng lên. Tỉ lệ hộ nghèo giảm nhanh, năm 1997 là 10,35%, đến năm 2021 giảm còn 1,15%. Quốc phòng - an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội được giữ vững. Đối ngoại được mở rộng, là một trong tốp các tỉnh hàng đầu trong thu hút đầu tư nước ngoài. Đến nay đã có 38 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư 21,2 tỉ USD trên địa bàn tỉnh.

Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII, XIII), gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; công tác tư tưởng; công tác tổ chức, cán bộ; kiểm tra, giám sát; dân vận; phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực được tập trung triển khai nghiêm túc, đạt kết quả tích cực. Đảng bộ tỉnh nhiều năm liền đạt tiêu chuẩn trong sạch vững mạnh; hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền các cấp có nhiều chuyển biến; chú trọng xây dựng chính quyền liêm chính, kiến tạo, hành động, phục vụ. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội có nhiều đổi mới; khối đại đoàn kết toàn dân tiếp tục được củng cố, tăng cường; niềm tin của nhân dân đối với Đảng được nâng lên.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với nhân dân tại Di tích lịch sử-văn hóa Đền Đô (phường Đình Bảng, thành phố Từ Sơn). Ảnh: Trí Dũng

Sau khi nghe các ý kiến phát biểu, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, Bắc Ninh - Kinh Bắc từ lâu đã nổi tiếng là một vùng đất giàu truyền thống lịch sử, văn hóa và cách mạng; là phên dậu phía Bắc của kinh thành Thăng Long, Đông Đô - Hà Nội; có Luy Lâu từng là trung tâm chính trị, kinh tế - thương mại, văn hóa - tôn giáo và cổ xưa nhất của Việt Nam; nơi phát tích của Vương triều Lý - triều đại khai mở, phát triển nền văn minh Đại Việt; có nhiều di tích, danh nhân, chiến công chống giặc ngoại xâm hào hùng của dân tộc.

Trong dòng chảy của nền văn minh Sông Hồng, Kinh Bắc đã sáng tạo nên một kho tàng các di sản văn hóa đặc sắc; vùng đất trăm nghề với những nghệ nhân vô cùng khéo léo, được mệnh danh là xứ sở của lễ hội dân gian truyền thống, đặc biệt là Dân ca Quan họ với những làn điệu mượt mà, đằm thắm, say đắm lòng người, đã được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại; thể hiện sự hội tụ và kết tinh sinh động, đa dạng các giá trị văn hóa tinh thần và những tài sản quý báu, chứa đựng và thể hiện bản sắc văn hóa dân tộc ở vùng đất và con người "xứ Kinh Bắc".

Trong thời kỳ đấu tranh cách mạng, bảo vệ và xây dựng đất nước gần đây, Bắc Ninh cũng có nhiều người con ưu tú như: Nguyễn Văn Cừ, Ngô Gia Tự, Hoàng Quốc Việt, Lê Quang Đạo,... và nhiều đồng chí khác được lưu danh. Phát huy truyền thống văn hóa và cách mạng, cùng với những tiềm năng, thế mạnh, bề dày lịch sử 190 năm thành lập và 25 năm tái lập tỉnh, đã hun đúc, tạo tiền đề thuận lợi để tỉnh Bắc Ninh tiếp tục phát triển đi lên trong giai đoạn mới.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vui mừng nhận thấy, cách đây 25 năm, khi mới tái lập tỉnh, từ một tỉnh thuần nông nghiệp, cơ sở hạ tầng khó khăn, quy mô nền kinh tế nhỏ bé, đời sống của nhân dân gặp nhiều khó khăn, song dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự ủng hộ, giúp đỡ của Trung ương và các tỉnh bạn; sự đồng lòng, sáng tạo, quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị; sự ủng hộ, đồng lòng của cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân; Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Bắc Ninh đã phát huy truyền thống đoàn kết, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ dám làm, tạo ra những bước đột phá mạnh mẽ, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. Đến nay, Bắc Ninh cơ bản đã trở thành một tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại.

Thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhiệt liệt hoan nghênh, chúc mừng và biểu dương sự cố gắng, nỗ lực phấn đấu và những kết quả, thành tựu to lớn mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Bắc Ninh đã đạt được trong 25 năm qua và đặc biệt là năm 2021 trong điều kiện gặp rất nhiều khó khăn nhưng tỉnh đã đạt được nhiều kết quả rất tốt đẹp, đáng tự hào.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng lưu ý, năm 2022 và những năm tới, dự báo tình hình thế giới và khu vực còn nhiều diễn biến phức tạp, khó lường, nhất là tình hình dịch COVID-19; đất nước bước vào thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, đặt ra nhiều vấn đề mới.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm Di tích lịch sử-văn hóa Đền Đô (phường Đình Bảng, thành phố Từ Sơn). Ảnh: Trí Dũng

Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ và các chương trình, kế hoạch đã đề ra, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng yêu cầu, tỉnh Bắc Ninh cần tiếp tục phát huy thật tốt truyền thống vẻ vang, anh hùng để xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh, trở thành Đảng bộ tiêu biểu của cả nước. Với yêu cầu bảo đảm không ngừng tăng cường, củng cố đoàn kết thống nhất trong Đảng bộ, hệ thống chính trị và khối đại đoàn kết toàn dân, tỉnh cần tập trung làm tốt công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ các cấp, giữ vững kỷ luật, kỷ cương trong Đảng, kiên quyết đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, ngăn chặn, đẩy lùi những tiêu cực; xử lý nghiêm những cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, có biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa".

Xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức có đủ năng lực, phẩm chất, uy tín ngang tầm nhiệm vụ và dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới sáng tạo, dám đột phá vì sự phát triển của quê hương; nâng cao hiệu lực, hiệu quả điều hành của chính quyền các cấp và của cả hệ thống chính trị, tạo bước phát triển mới của Đảng bộ về trí tuệ, bản lĩnh chính trị để Đảng "thực sự là đạo đức, là văn minh", gắn bó mật thiết với nhân dân, được nhân dân tin yêu; đủ uy tín và năng lực lãnh đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đảng bộ tỉnh lần thứ XX.

Tổng Bí thư nhấn mạnh, tỉnh cần tiếp tục tập trung quán triệt, tuyên truyền sâu rộng Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội lần thứ XX Đảng bộ tỉnh, làm cho tinh thần Nghị quyết thấm nhuần trong toàn Đảng, toàn dân, làm cho mọi người nhận thức đầy đủ, sâu sắc thời cơ, thuận lợi cần phải nắm bắt, phát huy; những khó khăn, thách thức cần phải nỗ lực vượt qua; tuyệt đối không chủ quan, thỏa mãn với những thành tựu đã đạt được.

“Đảng bộ tỉnh cần khẩn trương rà soát những việc đã làm được, những việc chưa làm được, để từ đó, cụ thể hóa phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ thành các chương trình, kế hoạch, đề án với tinh thần quyết tâm cao hơn, hành động quyết liệt, mạnh mẽ hơn, phát huy các tiềm năng, lợi thế của tỉnh, đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng suất, chất lượng, năng lực cạnh tranh của nền kinh tế; "Kế hoạch một phần, biện pháp phải hai phần và quyết tâm phải ba phần, có như thế mới có thể hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch"; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước sâu rộng, tinh thần đổi mới sáng tạo, vượt qua mọi khó khăn, thách thức để sớm đưa Nghị quyết vào cuộc sống, biến những quyết định của Đại hội thành hiện thực sinh động, đưa Bắc Ninh tiếp tục tiến lên mạnh mẽ, phấn đấu đến trước năm 2030, trở thành thành phố có công nghiệp phát triển, hiện đại, văn minh, giàu đẹp, giàu bản sắc, phấn đấu là một trong những tỉnh đi đầu về chất lượng cuộc sống và sự hưởng thụ của nhân dân”, Tổng Bí thư lưu ý.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chỉ rõ, phát triển kinh tế phải đi đôi với coi trọng, phát triển hài hòa các lĩnh vực văn hóa - xã hội; đặc biệt chú trọng nhiệm vụ giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa Bắc Ninh nói riêng cũng như nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc nói chung, theo đúng tinh thần của Hội nghị Văn hóa toàn quốc mới đây, làm cho văn hóa thực sự là "nền tảng tinh thần", "động lực phát triển", "soi đường cho quốc dân đi". Khơi dậy lòng tự hào về truyền thống yêu nước, cách mạng, truyền thống lịch sử, giá trị bản sắc văn hóa Kinh Bắc. Trong mọi thời kỳ lịch sử, vùng quê Kinh Bắc - Bắc Ninh đã sản sinh ra những anh tài nhân kiệt, được lịch sử dân tộc ghi danh, là hình ảnh rất rõ nét đại diện cho đặc trưng sĩ phu Bắc Hà về học vấn - nhân cách - khí tiết.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với các đại biểu tại Di tích lịch sử - văn hóa Đền Đô (phường Đình Bảng, thành phố Từ Sơn). Ảnh: Trí Dũng

“Chính vì lẽ đó, tôi rất mong quê hương Bắc Ninh chúng ta sẽ tiếp tục phát huy sao cho mỗi khi nhắc đến Bắc Ninh là nhắc đến một vùng quê giàu đẹp, văn minh, thanh lịch; người Bắc Ninh hào hoa, tài giỏi, sống có nghĩa, có tình, mang đậm bản sắc của "người Kinh Bắc". Cán bộ, đảng viên càng phải hết lòng, hết sức tận tâm, tận lực vì nước, vì dân”, Tổng Bí thư nói.

Cùng với sự phát triển kinh tế, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng yêu cầu, tỉnh cần tiếp tục thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, các biện pháp giảm nghèo bền vững, bảo đảm công bằng xã hội; chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, đặc biệt là đối với những người có công với nước, những hộ nghèo, người lao động mất việc làm, không có thu nhập vì dịch bệnh; quan tâm phát triển toàn diện và nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ; làm tốt công tác chăm sóc sức khỏe và khám, chữa bệnh cho nhân dân từ cơ sở, đặc biệt là trong bối cảnh đại dịch COVID-19 đang tiếp tục có những diễn biến phức tạp.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu rõ, tỉnh cần thường xuyên chăm lo, củng cố quốc phòng - giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội; tăng cường phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Công tác nắm, dự báo, đánh giá đúng tình hình cần chú trọng, ngăn chặn và đấu tranh, xử lý có hiệu quả các yếu tố ảnh hưởng đến trật tự, an toàn xã hội, an ninh nông thôn ngay từ cơ sở; phát hiện và xử lý kịp thời các hoạt động chống phá của các thế lực thù địch. Quan tâm giải quyết kịp thời, dứt điểm đơn, thư khiếu nại, tố cáo; không để phát sinh khiếu kiện kéo dài, khiếu kiện đông người, vượt cấp.

“Trước mắt, các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể cần quan tâm, tạo mọi điều kiện để các gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo, công nhân, lao động và toàn dân vui Xuân đón Tết Nhâm Dần sắp tới thật vui tươi, an toàn, lành mạnh, tiết kiệm”, Tổng Bí thư nhấn mạnh.

Với truyền thống lịch sử vẻ vang của một vùng đất văn hiến, giàu truyền thống cách mạng và anh hùng; với những thành tựu to lớn đã đạt được, cùng với ý chí vươn lên phát triển và quyết tâm mới, khí thế mới, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tin tưởng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Bắc Ninh sẽ đoàn kết, chung sức, đồng lòng, tiếp tục đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, thực hiện thắng lợi và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX đã đề ra, xây dựng Bắc Ninh ngày càng phát triển bền vững, theo hướng văn minh, dân tộc, hiện đại.

Nhân dịp Tết Nhâm Dần năm 2022 sắp tới, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chúc Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Bắc Ninh ngày càng tiến bộ và đạt được nhiều thành công mới, to lớn hơn nữa; quê hương Bắc Ninh ngày càng phát triển, giàu đẹp hơn nữa!

Nhân dịp này, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Đoàn công tác đã tới dâng hương tại Di tích quốc gia đặc biệt Đền Đô, nơi thờ 8 vị vua triều Lý, phường Đình Bảng, thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh; xem in tranh dân gian Đông Hồ; gặp mặt các nghệ nhân biểu diễn Quan họ Bắc Ninh./.