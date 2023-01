(TBTCO) - Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Nguyễn Văn Cẩn vừa ký quyết định tặng Giấy khen cho 5 tập thể, 17 cá nhân đã có thành tích đấu tranh, triệt phá thành công chuyên án HP123, bắt giữ 2 đối tượng, thu 77,980 kg ma túy tổng hợp MDMA và Ketamin.

Tang vật của chuyên án.

5 tập thể được tặng Giấy khen gồm: Đội Kiểm soát phòng, chống ma túy (Cục Hải quan Hà Nội); Đội 7- Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an Hà Nội); Đội 7- Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an TP. Hồ Chí Minh - HCM); Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an Quận 7 TP.HCM); Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an Quận 4 TP.HCM).

17 cá nhân được tặng Giấy khen của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan là các cán bộ thuộc các lực lượng trên.

Thời gian vừa qua, Cục Hải quan Hà Nội chủ trì, phối hợp với các lực lượng chức năng đấu tranh, triệt phá thành công nhiều chuyên án ma túy, bắt giữ nhiều đối tượng và thu giữ lượng lớn ma túy các loại.

Mới đây nhất, ngày 12/1/2023, Cục Hải quan Hà Nội phối hợp với Phòng 3, Đội 5 - Cục Điều tra chống buôn lậu (Tổng cục Hải quan); PC04 - Công an TP Hà Nội; PC04 - Công an tỉnh Bắc Ninh phát hiện và bắt giữ 1 đối tượng với hành vi buôn bán, vận chuyển trái phép chất ma tuý, thu giữ 6.790 gam Ketamin và 51,788 kg ma tuý tổng hợp MDMA.