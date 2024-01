TP. Hải Phòng: Nâng cao hiệu quả quản lý thuế đối với lĩnh vực vận tải

(TBTCO) - Năm 2023, Cục Thuế Bắc Giang đã tiến hành thanh tra, kiểm tra và kết luận được 799 doanh nghiệp, đạt 121,6% so với kế hoạch Tổng cục Thuế giao. Tổng số tiền thuế truy thu, truy hoàn, phạt vi phạm hành chính và tiền chậm nộp là 200,8 tỷ đồng, bằng 174,7% so với cùng kỳ thực hiện. Cục Thuế Bắc Giang thực hiện đôn đốc nộp ngân sách nhà nước được 192,9 tỷ đồng, đạt 96% so với số phải nộp. Đáng chú ý, Cục Thuế Bắc Giang đã thực hiện thanh tra, kiểm tra chống chuyển giá đối với 15 doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài có giao dịch liên kết.