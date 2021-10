Thích ứng sống chung an toàn với dịch Theo quan điểm của Chính phủ là phòng chống dịch nhưng cũng phải thích ứng và sống chung với dịch, TP. Hồ Chí Minh đã tiêm vắc-xin ưu tiên cho 18 khu chế xuất, khu công nghiệp với 322.000 công nhân mũi 1. GS.TS Nguyễn Trọng Hoài – Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh - thành viên Ban Chỉ đạo xây dựng kế hoạch phòng, chống dịch Covid-19 và phục hồi kinh tế TP. Hồ Chí Minh, cho rằng: “Thành phố theo quan điểm “bình thường mới an toàn”, an toàn logistics là quan trọng nhất. Mặt khác, lĩnh vực có khả năng tạo ra năng lực phục hồi kinh tế cho thành phố đó là sản xuất về công nghiệp. Với điều kiện là chúng ta làm sao ưu tiên cho lực lượng sản xuất này có thẻ xanh thì chúng ta cơ bản từng bước phục hồi được kinh tế TP. Hồ Chí Minh”.