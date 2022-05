Lũy kế 4 tháng đầu năm 2022, công tác giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh thực hiện được khoảng 6.062 tỷ đồng, đạt 19% kế hoạch năm và giảm 6,6% so với cùng kỳ năm 2021. Nguyên nhân giảm chủ yếu do khó khăn trong giải phóng mặt bằng, trình tự thủ tục kéo dài, giá vật tư tăng cao…

4 tháng đầu năm nay, báo cáo của Cục Thống kê TP. Hồ Chí Minh cho biết, các khoản giải ngân gồm vốn đầu tư xây dựng cơ bản và sửa chữa lớn. Trong đó, cấp thành phố ước thực hiện 4.346 tỷ đồng, chiếm 71,7%, tăng 2,4% so với cùng kỳ năm 2021; cấp quận huyện ước thực hiện 1.716 tỷ đồng, chiếm 28,3% và giảm 22,9%.

Cầu Thủ Thiêm 2 nối quận 1 với TP. Thủ Đức vừa được TP. Hồ Chí Minh thông xe vào chiều ngày 28/4. Ảnh Đỗ Doãn

Riêng trong tháng 4/2022, khối lượng thực hiện được khoảng 2.280 tỷ đồng, tăng 8,5% so với tháng trước và giảm 7,7% so với cùng kỳ, lũy kế 4 tháng giảm 6,6%. Nguyên nhân giảm chủ yếu do việc giải phóng mặt bằng gặp nhiều khó khăn, trình tự thủ tục kéo dài, giá vật tư tăng cao, dẫn đến nhiều dự án thi công chững lại…

Về tình hình thực hiện một số công trình trọng điểm, báo cáo cho biết, dự án chống ngập 10.000 tỷ đồng hiện đang tạm ngưng do vướng mắc ký phụ lục hợp đồng, thủ tục thanh toán, toàn dự án đạt khoảng 90% khối lượng xây lắp. Còn dự án tuyến đường sắt Metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên tổng khối lượng thực hiện đạt trên 89%, đã vận chuyển 13/17 đoàn tàu về cảng Long Bình, TP. Thủ Đức chuẩn bị cho giai đoạn vận hành, thử nghiệm. Một số gói thầu chậm tiến độ làm ảnh hưởng đến kế hoạch hoàn thành dự án.

Đối với dự án tuyến đường sắt Metro số 2, công tác giải phóng mặt bằng tại quận 3 chưa hoàn tất, tỷ lệ bàn giao mặt bằng mới đạt 83,6% (490/586 trường hợp) do vướng thủ tục, công tác thương thảo, đàm phán phụ lục hợp đồng. Ngoài ra, công tác tổ chức lựa chọn nhà thầu các gói thầu chính (CS2B, CP2 đến CP7) đang bị chậm tiến độ.

Riêng trong tháng 4/2022, TP. Hồ Chí Minh có một số dự án vốn lớn hoàn thành và đưa vào sử dụng như công trình cầu Thủ Thiêm 2 dài 1,5 km với tổng vốn đầu tư 3.100 tỷ đồng; công trình đường song hành đường Võ Văn Kiệt với tổng vốn đầu tư 54 tỷ đồng; công trình mở rộng, nâng cấp đường Đặng Thúc Vịnh (huyện Hóc Môn) với tổng vốn đầu tư 700 tỷ đồng, chiều dài 5 km và công trình cải tạo kênh Nước Đen (quận Bình Tân), với tổng vốn đầu tư 629 tỷ đồng…/.