TP. Hồ Chí Minh: Mở thưởng kỳ đầu tiên chương trình ''Hóa đơn may mắn''

Nguyên tắc lựa chọn “Hóa đơn may mắn” Chương trình “Hóa đơn may mắn” của Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh được thực hiện theo nguyên tắc lựa chọn ngẫu nhiên bằng phần mềm “Hóa đơn may mắn” trên hệ thống cơ sở dữ liệu hóa đơn điện tử có mã của Tổng cục Thuế, có đầy đủ thông tin định danh người mua (MST/CCCD/CMND/Hộ chiếu) không bao gồm: hóa đơn đã hủy, hóa đơn điều chỉnh, hóa đơn thay thế, hóa đơn có thông tin MST người bán và người mua trùng nhau. Mỗi hóa đơn đưa vào lựa chọn một lần duy nhất. Chương trình được đảm bảo bởi Hội đồng giám sát hoạt động độc lập, khách quan, công khai, minh bạch.