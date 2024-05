(TBTCO) - Cục Thuế Thái Bình vừa có thông báo nâng giá trị giải thưởng chương trình “Hóa đơn may mắn” trên địa bàn từ ngày 1/1/2024. Theo đó, tổng số tiền trao giải mỗi đợt quay thưởng chương trình “Hóa đơn may mắn” là 80 triệu đồng. Trong đó gồm: 19 giải thưởng, áp dụng từ ngày ban hành thông báo cho đến khi có thông báo mới. Trước đó, tổng giá trị giải thưởng chương trình “Hóa đơn may mắn” trên địa bàn là 30 triệu đồng.