(TBTCO) - Theo UBND TP. Hồ Chí Minh, tổng thu cân đối ngân sách nhà nước trên toàn địa bàn tháng 1/2022 được 47.882 tỷ đồng, đạt 12,4% dự toán và tăng 19,5% so với cùng kỳ năm 2021.

Cụ thể các khoản thu ngân sách trong tháng gồm: Thu nội địa 36.582 tỷ đồng, đạt 14,1% dự toán, chiếm 76,4% tổng thu cân đối và tăng 25,5% (so với cùng kỳ); thu từ dầu thô 1.300 tỷ đồng, đạt 12,4% dự toán, chiếm 2,7% tổng thu cân đối và tăng 78,1%; thu từ hoạt động xuất nhập khẩu (XNK) được 10.000 tỷ đồng, đạt 8,6% dự toán, chiếm 20,9% tổng thu cân đối và giảm 1,8%.

Tình hình sản xuất kinh doanh cải thiện giúp nguồn thu ngân sách nhà nước tháng đầu năm của TP. Hồ Chí Minh gia tăng. Ảnh Đỗ Doãn

Đáng chú ý, các khoản thu nội địa từ hoạt động kinh tế đều rất khả quan. Trong đó, thu từ doanh nghiệp nhà nước ước thực hiện 2.601 tỷ đồng, đạt 9,9% dự toán, chiếm 5,4% tổng thu và tăng 18,9%; thu từ khu vực ngoài nhà nước ước thực hiện 10.780 tỷ đồng, đạt 16% dự toán, chiếm 22,5% tổng thu và tăng 6,1%; thu từ khu vực có vốn đầu tư nước ngoài ước thực hiện 8.548 tỷ đồng, đạt 16% dự toán, chiếm 17,9% tổng thu và tăng 6,1%.

Nguyên nhân nguồn thu ngân sách nhà nước (NSNN) tháng đầu năm của TP. Hồ Chí Minh tăng so với cùng kỳ được nhìn nhận chủ yếu là do tình hình sản xuất kinh doanh được cải thiện. Trong khi đó, tổng thu cân đối ngân sách địa phương thực hiện được 13.338 tỷ đồng, đạt 7,9% dự toán, chiếm 27,9% tổng thu cân đối NSNN và tăng 85,2%.

Được biết, dự toán tổng thu cân đối NSNN của TP. Hồ Chí Minh trong năm 2022 là 386.568 tỷ đồng, tăng 5,9% so dự toán năm 2021. Trong đó, thu nội địa 259.568 tỷ đồng, tăng 4,5% so dự toán năm 2021; thu dầu thô 10.500 tỷ đồng, tăng 22,8% so dự toán năm 2021 và thu từ hoạt động XNK 116.500 tỷ đồng, tăng 7,9% so với dự toán năm 2021./.