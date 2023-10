Trà Vinh: Tập trung thu hồi nợ, chống thất thu thuế thương mại điện tử

(TBTCO) - Cục Thuế tỉnh Trà Vinh đang đẩy mạnh thực hiện các giải pháp nhằm phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ thu nội địa được giao trong quý IV và cả năm 2023. Trọng tâm là đẩy mạnh xử lý thu hồi nợ thuế, chống thất thu, nhất là trong các hoạt động kinh doanh trên nền tảng số, chuyển nhượng đất đai, hộ kinh doanh theo hình thức khoán; chống buôn lậu, gian lận thương mại, trốn thuế trên địa bàn.

Một góc trung tâm TP. Trà Vinh. Ảnh: CTV

9 tháng vượt nhiều khó khăn

Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Trà Vinh Phạm Quốc Dũng cho biết, bên cạnh những thuận lợi như: Các doanh nghiệp có dấu hiệu hồi phục và phát triển, tình hình sản xuất công nghiệp, bán lẻ hàng hóa, thành lập mới doanh nghiệp, giải ngân vốn đầu tư công… tăng khá so với quý trước và cùng kỳ, việc triển khai nhiệm vụ công tác thuế quý III/2023 của Cục Thuế tỉnh Trà Vinh cũng gặp không ít những khó khăn thách thức.

Theo đó, đặc thù của địa phương là các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh chủ yếu vẫn là doanh nghiệp nhỏ, vừa và siêu nhỏ, nguồn lực tài chính hạn hẹp, năng lực cạnh tranh thấp, thị trường xuất khẩu của một số doanh nghiệp tiềm ẩn nhiều rủi ro nên tình hình phát triển nguồn thu mới từ năng lực sản xuất tăng thêm của các doanh nghiệp không đáng kể. Cùng với đó, phát triển thương mại điện tử tiếp tục được thực hiện thường xuyên, nhưng công tác quản lý, khai thác nguồn thu chưa hiệu quả.

Ghi nhận tại các chi cục thuế, một số khoản thu phát sinh giảm 10,5% so cùng kỳ như thu từ doanh nghiệp và tổ chức kinh doanh ngoài quốc doanh, do giảm thu từ lĩnh vực xây dựng cơ bản vãng lai ngoại tỉnh. Cùng với đó là các khoản thu thuế thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản, nhận thừa kế và nhận quà tặng là bất động sản, lệ phí trước bạ, do tác động chính sách thắt chặt tín dụng cho vay đầu tư đất đai, nhu cầu trong dân giảm nhiều so với trước.

Trước tình hình đó, lãnh đạo Cục Thuế tỉnh Trà Vinh cho biết, ngay từ những tháng đầu năm 2023, Cục Thuế đã bám sát chỉ đạo của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế, UBND tỉnh chủ động, phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành trên địa bàn, triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ kịp thời cho người nộp thuế.

Đồng thời, tăng cường công tác quản lý khai thác nguồn thu, chống nợ đọng và thất thu ngân sách. Lãnh đạo, công chức và người lao động trong toàn ngành luôn xác định rõ trách nhiệm, nỗ lực quyết tâm phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ thu nội địa quý III/2023 duy trì và đạt kết quả khá cao so với dự kiến.

Theo đó, kết quả thu nội địa quý III/2023 trên địa bàn tỉnh đã đạt 1.356 tỷ đồng, bằng 23,8% dự toán năm, bằng 127,5% so quý cùng kỳ. Lũy kế thu 9 tháng/2023 đạt hơn 4.736,5 tỷ đồng, bằng 83,1% dự toán năm; bằng 108,3% so cùng kỳ (tăng 8,3% so với cùng kỳ).

Theo phân tích của Cục Thuế tỉnh Trà Vinh, lũy kế 9 tháng đạt được tiến độ thu cả năm và tăng 8,3% so cùng kỳ, bên cạnh một số khoản thu truyền thống phát sinh trong kỳ còn có sự đóng góp rất lớn nguồn thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, các doanh nghiệp nhà nước, công ty nhiệt điện trên địa bàn có phát sinh số nộp thuế tương đối lớn.

Quyết liệt và đồng bộ

Cục Thuế tỉnh Trà Vinh cho biết, ước thu nội địa cả năm 2023 do đơn vị thực hiện là 5.710 tỷ đồng, nhiệm vụ còn lại phải thu từ nay đến cuối năm 2023 sẽ là 974 tỷ đồng. Nếu phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu thu nội địa năm 2023 theo dự toán Tổng cục Thuế giao là 5.900 tỷ đồng đồng, thì nhiệm vụ từ nay đến cuối năm 2023 sẽ là 1.163 tỷ đồng.

“Mục tiêu, nhiệm vụ đặt ra như trên là rất khó khăn, tuy nhiên, để quyết tâm đạt được mục tiêu này, Cục Thuế tỉnh Trà Vinh đã đề ra các nhóm giải pháp để quyết tâm thực hiện” - lãnh đạo Cục Thuế tỉnh Trà Vinh cho hay.

Nhà máy nhiệt điện Duyên Hải 1, Trà Vinh - một trong những doanh nghiệp đóng góp lớn cho nguồn thu ngân sách địa phương. Ảnh: CTV

Theo đó, để quyết tâm hoàn thành và phấn đấu vượt chỉ tiêu đề ra, Cục Thuế tỉnh Trà Vinh đang tập trung đẩy mạnh thực hiện quyết liệt, đồng bộ có hiệu quả các giải pháp quản lý thu. Tập trung theo dõi, phân tích, đánh giá cụ thể nguyên nhân tăng, giảm theo từng khoản thu, sắc thuế, từng địa bàn. Trên cơ sở đó, tổng hợp dự báo thu những tháng cuối năm sát với thực tế phát sinh và tổng hợp đánh giá ước thu cả năm so dự toán năm được giao của từng địa bàn, từng đơn vị để có giải pháp bù đắp hụt thu.

Lãnh đạo Cục Thuế tỉnh Trà Vinh cho biết, ngay trong thời điểm này đang tập trung chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tăng cường phối hợp chặt chẽ với cơ quan, đơn vị có liên quan trong công tác quản lý thu, xử lý thu hồi nợ thuế, chống thất thu, nhất là trong các hoạt động kinh doanh trên nền tảng số, chuyển nhượng đất đai, hộ kinh doanh theo hình thức khoán; chống buôn lậu, gian lận thương mại, trốn thuế trên địa bàn.

Trong đó, chú trọng công tác quản lý thuế, khai thác nguồn thu trong lĩnh vực xây dựng cơ bản trên địa bàn, tăng cường giải pháp chống thất thu thuế đối với hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe ô tô, việc thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.