Trình Quốc hội Luật Quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp

(TBTCO) - Trước sự phát triển như vũ bão của công nghệ thông tin, bên cạnh những mặt tích cực mang lại thì những mặt trái của công nghệ cũng đã gây ra những hệ lụy khôn lường, ảnh hưởng đến an toàn, an ninh mạng. Trở thành kho bạc điện tử và đang tiến tới kho bạc số, Kho bạc Nhà nước đã rất chú trọng công tác đảm bảo an toàn an ninh mạng, giữ vững hoạt động của toàn hệ thống, đảm bảo an toàn tiền, tài sản nhà nước giao hệ thống quản lý.