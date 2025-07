Doanh nghiệp nhà nước: Khẳng định vai trò dẫn dắt vì mục tiêu tăng trưởng 8,3 - 8,5%

Doanh thu các doanh nghiệp ước đạt 1,07 triệu tỷ đồng Theo báo cáo của Cục Phát triển doanh nghiệp nhà nước, về tình hình tài chính hợp nhất trong 6 tháng đầu năm 2025, tổng doanh thu của các doanh nghiệp thuộc Bộ Tài chính ước đạt khoảng 1,07 triệu tỷ đồng, ước đạt 50,3% kế hoạch và bằng 100,3% so với cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế ước đạt 82,1 nghìn tỷ đồng, đạt 60,9% kế hoạch. Nộp ngân sách nhà nước ước đạt 102,7 nghìn tỷ đồng, đạt 54,6% kế hoạch. Tuy nhiên, giải ngân vốn đầu tư phát triển mới đạt khoảng 40% kế hoạch, thấp hơn so với mục tiêu đề ra cho 6 tháng đầu năm. Trong lĩnh vực đầu tư phát triển, nhiều dự án lớn, trọng điểm đã được đẩy nhanh tiến độ như Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1, chuỗi dự án khí – điện Lô B – Ô Môn, Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 và 4, mở rộng kho LNG Thị Vải, Nhà máy lọc dầu Dung Quất và các dự án điện Long Phú 1, điện hạt nhân Ninh Thuận, LNG Quảng Trạch II. Trong lĩnh vực hàng không, Nhà ga T3 Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất đã hoàn thành và đưa vào khai thác, đồng thời khởi công mới các dự án mở rộng tại Cảng hàng không Cà Mau, Vinh, Cát Bi, Đồng Hới. Về xuất nhập khẩu, trong bối cảnh kinh tế thế giới suy giảm, hoạt động xuất nhập khẩu của nhiều doanh nghiệp vẫn đạt kết quả tích cực. Điển hình, kim ngạch xuất nhập khẩu Vinachem ước đạt 436 triệu USD, tăng 20% so với cùng kỳ. Về lương thực, xuất khẩu gạo của Vinafood1 ước đạt 703 nghìn tấn, bằng 71% kế hoạch năm, kim ngạch xuất khẩu Vinafood2 6 tháng ước đạt 191,7 triệu USD, hoàn thành 100% kế hoạch năm.