Tư vấn pháp luật

Doanh nghiệp cần rà soát điều chỉnh các loại thuế, phí bảo vệ môi trường vào cuối năm tránh sai sót Ông Nguyễn Văn Phụng - Nguyên Cục trưởng Cục Thuế doanh nghiệp lớn (Tổng cục Thuế). Hỏi: Chúng tôi được biết các loại thuế, phí bảo vệ môi trường (BVMT) quy định khai theo tháng, khai theo quý tùy theo quy mô doanh thu năm của doanh nghiệp (DN), tại sao DN lại phải rà soát điều chỉnh vào cuối năm? Trả lời: Giá bán và sản lượng mua bán là những nhân tố đòi hỏi phải chính xác, đúng đắn theo thực tế giao dịch và phù hợp với quy định pháp luật. Qua thực tiễn thi hành cho thấy, không ít DN thực hiện theo giá tạm tính, lượng thực tế, hoặc lượng tạm ghi nhận theo các thông tin có được tại thời điểm tháng đó, quý đó, nhưng sau đó có thông tin bổ sung, điều chỉnh phù hợp với pháp luật. Có DN đã điều chỉnh ngay, có DN bận mải kinh doanh chưa kịp làm ngay. Vì thế, khoảng thời gian quyết toán năm phải rà soát xem có còn thiếu sót không. Thuế, phí liên quan đến tài nguyên, BVMT có nhiều loại, và với mỗi một mặt hàng lại có những điểm đặc thù chỉ những DN trong lĩnh vực đó mới hiểu hết. Ví dụ đối với than, thuế/phí tài nguyên tính toán áp thuế đối với than nguyên khai nhưng thực tế than tiêu thụ là than thành phẩm, nên phải quy đổi lại. Than tập trung tiêu thụ sàng tuyển tại một đầu mối, nhưng than vào sàng tuyển đến từ nhiều công ty khai thác..., khâu sàng tuyển, tiêu thụ phải tính ra của công ty này bao nhiêu, công ty kia bao nhiêu… các bên phải rà soát đối chiếu. Hoặc thuế BVMT đối với xăng dầu tưởng là đơn giản mỗi lít mấy nghìn đồng, cứ sản lượng bán ra áp thuế là xong… Tuy nhiên, thực tế không đơn giản như vậy, vì pháp luật quy định chỉ khi nào DN đầu mối kinh doanh xăng dầu bán ra thì mới tính thuế (vì thuế BVMT chỉ tính thu 1 lần duy nhất), còn các DN đầu mối này bán cho đầu mối kia thì chưa phải nộp. Quản lý kinh doanh xăng dầu phải theo dõi theo lô, theo chuyến tàu, kinh doanh xăng dầu phải thực hiện bình ổn giá, điều hòa lượng cung - cầu giữa các khu vực theo chỉ đạo của Nhà nước, cho nên các DN đầu mối mua bán lẫn nhau là việc bình thường. Vì vậy, thuế phải rà soát thật kỹ, nếu không sẽ xảy ra hệ lụy là rất có thể sót thuế, thiếu thuế, trốn thuế (như mấy vụ lớn báo chí nêu gần đây); hoặc không ngoại trừ nộp thuế trùng ở một DN đầu mối nào đó. Tuấn Nguyễn (ghi)