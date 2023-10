Tỷ giá hôm nay (10/10): Đồng USD đồng loạt giảm nhẹ

(TBTCO) - Tỷ giá trung tâm VND/USD hôm nay (10/10) được Ngân hàng Nhà nước (NHNN) công bố điều chỉnh mức 24.069 VND/USD, giảm 5 đồng so với phiên cùng giờ hôm qua. trên thị trường thế giới đồng USD đã quay đầu giảm so với các loại tiền tệ khác, nhưng tăng so với đồng Euro.

Đồng USD đã quay đầu giảm so với các loại tiền tệ khác, nhưng tăng so với đồng Euro. Ảnh: TL Tại thị trường trong nước Hiện tỷ giá được phép giao dịch của các ngân hàng thương mại (NHTM) dao động từ 23.400 - 25.222 VND/USD. Tỷ giá đồng USD cũng đã được Sở giao dịch NHNN đưa về phạm vi mua bán từ 23.400 - 25.222 VND/USD. Theo ghi nhận tại một số ngân hàng thương mại đối với đồng USD: Vietcombank công bố tỷ giá mua vào 24.210 VND/USD - bán ra 24.550 VND/USD; tại Vietinbank mua vào 24,133 VND/USD - bán ra 24,593 VND/USD; tại BIDV mua vào 24,220 VND/USD - bán ra 24,520 VND/USD. Tỷ giá Euro tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau: tại Vietcombank mua vào 25,013.65 VND/Euro - bán ra 26,386.92 VND/Euro; tại Vietinbank mua vào 24,904 VND/Euro - bán ra 26,204 VND/Euro; tại BIDV mua vào 25,219 VND/Euro - bán ra 26,402 VND/Euro. * Tỷ giá Yen Nhật (JPY) tại các ngân hàng, cụ thể như sau: Tại Vietcombank, mua 158.89 VND/JPY - bán ra 168.19 VND/JPY; tại Vietinbank mua vào 159.97 VND/JPY - bán ra 169.67 VND/JPY, tại BIDV mua vào 160.13 VND/JPY - bán ra 168.42 VND/JPY, * Tỷ giá đô la Úc (AUD) tại Vietcombank giá mua vào 15,110.34 VND/AUD - bán ra 15,753.65 VND/AUD; tại Viettinbank mua vào 15,310 VND/AUD - bán ra 15,930 VND/AUD; tại BIDV mua vào 15,177 VND/AUD - bán ra 15,705 VND/AUD. * Tỷ giá đô la Canada (CAD) tại Vietcombank giá mua vào 17,397.67 VND/CAD - bán ra 18,138.37 VND/CAD; tại Viettinbank mua vào 17,632 VND/CAD - bán ra 18,342 VND/CAD; tại BIDV mua vào 17,482 VND/CAD - bán ra 18,121 VND/CAD. * Tỷ giá Franc Thụy Sỹ (CHF) tại Vietcombank giá mua vào 26,092.69 VND/CHF - bán ra 27,203.57 VND/CHF; tại Viettinbank mua vào 26,383 VND/CHF - bán ra 27,353 VND/CHF; tại BIDV mua vào 26,191 VND/CHF - bán ra 27,169 VND/CHF. * Tỷ giá bảng Anh (GBP) tại Vietcombank giá mua vào 28,940.29 VND/GBP - bán ra 30,172.42 VND/GBP; tại Viettinbank mua vào 29,284 VND/GBP - bán ra 30,464 VND/GBP; tại BIDV mua vào 29,119 VND/GBP - bán ra 30,197 VND/GBP. * Tỷ giá nhân dân tệ (CNY) tại Vietcombank giá mua vào 3,278.00 VND/CNY - bán ra 3,418.08 VND/CNY; tại Viettinbank mua vào 3,274 VND/CNY - bán ra 3,414 VND/CNY; tại BIDV mua vào 3,309 VND/CNY - bán ra 3,398 VND/CNY. Trên thị trường thế giới Chỉ số Dollar Index (DXY), đo lường đồng USD với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF), đã dừng ở mức 106.08 điểm - tăng 0.03% so với chốt phiên ngày 9/10. Đồng Euro giảm 0,19% xuống 1,0566 USD nhưng DXY - thước đo tiền tệ của Mỹ so với 6 đồng tiền khác đã giảm 0,16%, mặc dù trước đó đồng tiền này đã từng được giao dịch với mức giá cao hơn. DXY ghi nhận mức giảm đầu tiên vào thứ sáu sau 11 tuần tăng liên tiếp. Đồng Yên Nhật, một loại tiền tệ trú ẩn an toàn truyền thống khác, tăng cao hơn 0,57% lên 148,47 JPY/USD. Nhật Bản hôm nay đã đóng cửa nghỉ lễ. Trước đó, đồng Bảng Anh đã phục hồi sau những khoản lỗ để giao dịch cao hơn một chút ở mức 1,224 so với đồng USD, đồng Bảng này cũng mất điểm so với đô la Canada, Úc và New Zealand, cùng với đồng Krone Na Uy và đồng Krona Thụy Điển./.

Anh Linh (tổng hợp)