(TBTCO) - Sáng 1/10, tỷ giá trung tâm đồng Việt Nam với USD tại Ngân hàng Nhà nước (NHNN) công bố mức 24.093 VND – giảm 25 VND. Trên thị trường Mỹ, chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) hiện ở mức 100,76 điểm – tăng 0,38%.

Tỷ giá USD hôm nay, 1/10/2024: Đồng USD thế giới nhích dần sát mốc 101, trong nước quay đầu giảm. Ảnh tư liệu

Diễn biến thị trường trong nước

Hiện tỷ giá được phép giao dịch của các ngân hàng thương mại (NHTM) dao động từ 23.400 - 25.247 VND/USD. Tỷ giá USD cũng đã được Sở giao dịch NHNN đưa về phạm vi mua bán từ 23.400 - 25.247 VND/USD.

* Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch NHNN mua vào - bán ra hiện ở mức: 23.400 VND/USD - 25.247 VND/USD.

Tỷ giá USD trong nước vào sáng nay giảm nhẹ tại các NHTM. Cụ thể, Vietcombank có mức 24.370 - 24.740 VND/USD chiều mua vào - bán ra giảm 20 VND ở cả 2 chiều mua - bán. Giá mua và bán USD hiện tại nằm trong khoảng từ 23.400 - 25.247 VND/USD.

Tỷ giá USD tại các NHTM mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá USD Mua vào Bán ra Vietcombank 24.370 VND 24.740 VND Vietinbank 24.388 VND 24.728 VND BIDV 24.400 VND 24.740 VND

* Tỷ giá EUR tại Sở giao dịch NHNN mua vào - bán ra điều chỉnh giảm, hiện ở mức: 25.574 VND - 28.266 VND.

Tỷ giá EUR tại các NHTM mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá EUR Mua vào Bán ra Vietcombank 26.712 VND 28.178 VND Vietinbank 27.046 VND 28.246 VND BIDV 26.968 VND 28.194 VND

* Tỷ giá Yên Nhật tại Sở giao dịch NHNN mua vào - bán ra tăng nhẹ, hiện ở mức: 161 VND - 178 VND.

Tỷ giá Yên Nhật Mua vào Bán ra Vietcombank 166,57 VND 176,27 VND Vietinbank 168,55 VND 176,3 VND BIDV 169,47 VND 177,1 VND

Tỷ giá USD trên thị trường tự do sáng nay giảm ở cả 2 chiều mua - bán so với phiên trước đó. Tại thị trường Hà Nội, lúc 5 giờ 30 phút, đồng USD giao dịch (mua - bán) ở mức 25.030 - 25.130 VND, giảm 6 VND ở chiều mua - 26 VND chiều bán so với ngày 30/9.

Diễn biến thị trường thế giới

Trên thị trường Mỹ, chỉ số DXY đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) tăng 0,38%, đạt mốc 100,76.

Đồng USD tăng vào phiên giao dịch vừa qua, sau khi Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell đưa ra quan điểm cứng rắn hơn về nền kinh tế, khiến các nhà giao dịch cắt giảm đặt cược rằng Ngân hàng Trung ương Mỹ sẽ cắt giảm lãi suất thêm 50 điểm cơ bản tại cuộc họp tiếp theo.

Trong khi đó, đồng EUR giảm 0,34% xuống còn 1,1125 USD. Đồng bạc xanh tăng 1,17%, đạt mức 143,85 Yên Nhật.

Đồng AUD và NZD tăng sau khi Ngân hàng Trung ương Trung Quốc hạ lãi suất và bơm thanh khoản vào hệ thống ngân hàng vào cuối tuần trước./.