(TBTCO) - Sáng 12/4, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam hiện ở mức 24,046 VND/USD – tăng 10 VND. Trên thị trường thế giới, chỉ số USD Index ở mức 105,27 điểm – tăng 0,03% so với giao dịch ngày 11/4.

Tỷ giá USD hôm nay, 12/4/2024: Đồng USD “xập xình” quanh mốc 105. Ảnh tư liệu.

Diễn biến thị trường trong nước

Hiện tỷ giá được phép giao dịch của các ngân hàng thương mại (NHTM) dao động từ 23,400 – 25,197 VND/USD. Tỷ giá USD cũng đã được Sở giao dịch NHNN đưa về phạm vi mua bán từ 23,400 đến 25,197 VND/USD.

* Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch NHNN mua vào - bán ra tăng nhẹ, hiện ở mức: 23,400 VND/USD –25,197 VND/USD.

* Tỷ giá Euro tại Sở giao dịch NHNN mua vào - bán ra giảm nhẹ, hiện ở mức: 24,548 VND/Euro – 27,132 VND/Euro.

Tỷ giá USD trong nước vào sáng nay tại các NHTM tăng ở cả 2 chiều mua - bán. Cụ thể, Vietcombank có mức mua vào là 24,800 và mức bán ra là 25,170 tăng 40 VND ở cả 2 chiều so với phiên giao dịch ngày 11/4. Giá mua và bán USD hiện tại nằm trong khoảng từ 23,400 – 25,300 VND/USD.

Tỷ giá USD trên thị trường tự do sáng nay giảm cả 2 chiều mua – bán so với phiên trước đó. Tại thị trường Hà Nội, lúc 5 giờ 15 phút, đồng USD giao dịch (mua - bán) ở quanh mức 25,474 – 25,554 VND/USD giảm 12 VND ở cả chiều mua vào và chiều bán ra so với phiên giao dịch ngày 11/4.

* Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại (NHTM) mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá USD Mua vào Bán ra Vietcombank 24,800 VND 25,170 VND Vietinbank 24,735 VND 25,195 VND BIDV 24,845 VND 25,155 VND

* Tỷ giá Euro tại các NHTM mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá Euro Mua vào Bán ra Vietcombank 26,181 VND 27,617 VND Vietinbank 25,886 VND 27,386 VND BIDV 26,346 VND 27,565 VND

* Tỷ giá JPY tại các NHTM mua vào - bán ra như sau:

Tỷ giá JPY Mua vào Bán ra Vietcombank 158.65 VND 167.92 VND Vietinbank 158.78 VND 168.48 VND BIDV 159.03 VND 167.51 VND

Diễn biến thị trường thế giới

Chỉ số Dollar Index (DXY), đo lường đồng USD với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF), đã dừng ở mức 105,27 điểm –tăng 0,03% so với giao dịch ngày 11/4.

Đồng USD tăng vừa phải trong phiên giao dịch hôm nay, do giá sản xuất tháng 3 của Mỹ yếu hơn dự kiến ​​không làm giảm bớt lo ngại về lạm phát dai dẳng, điều này đã củng cố niềm tin rằng Cục Dự trữ Liên bang sẽ trì hoãn cắt giảm lãi suất.

Đồng bạc xanh ổn định so với đồng Yen ở mức 153,23 Yen, sau khi trượt xuống dưới 153 Yen sau dữ liệu PPI. Trước đó trong phiên, đồng USD đạt mức cao mới trong 34 năm là 153,32 Yen.

So với đồng Franc Thụy Sĩ, đồng USD giảm 0,3% xuống 0,9098 Franc. Đồng Euro cuối cùng đã giảm 0,1% ở mức 1,07026 USD. Trước đó, nó đã giảm xuống mức thấp nhất trong 2 tháng là 1,0699 USD sau khi Ngân hàng Trung ương Châu Âu giữ lãi suất ở mức cao kỷ lục 4% như mong đợi, nhưng gửi tín hiệu rằng họ đang chuẩn bị cắt giảm./.