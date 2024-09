(TBTCO) - Sáng 14/9, tỷ giá trung tâm đồng Việt Nam với USD tại Ngân hàng Nhà nước (NHNN) công bố mức 24.172 – giảm 15 VND. Trên thị trường thế giới, chỉ số USD Index (DXY) hiện ở mức 101,11 điểm, giảm 0,25% so với giao dịch ngày 14/9/2024.

Tỷ giá USD hôm nay, 14/9/2024: Đồng USD chạm đáy gần 9 tháng so với Yên Nhật. Ảnh tư liệu.

Diễn biến thị trường trong nước

Hiện tỷ giá được phép giao dịch của các ngân hàng thương mại (NHTM) dao động từ 23.400 – 25.330 VND/USD. Tỷ giá USD cũng đã được Sở giao dịch NHNN đưa về phạm vi mua bán từ 23.400 đến 25.330 VND/USD.

* Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch NHNN mua vào - bán ra hiện ở mức: 23.400 VND/USD –25.330 VND/USD.

Tỷ giá USD trong nước vào sáng nay giảm tại các NHTM hiện ở mức. Cụ thể, Vietcombank có mức 24.360 - 24.750 VND/USD chiều mua vào - bán ra giảm 20 VND cả 2 chiều mua vào – bán ra. Giá mua và bán USD hiện tại nằm trong khoảng từ 23.400 - 25.330 VND/USD.

Tỷ giá USD tại các NHTM mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá USD Mua vào Bán ra Vietcombank 24.360 VND 24.730 VND Vietinbank 24.220 VND 24.720 VND BIDV 24.375 VND 24.715 VND

* Tỷ giá EUR tại Sở giao dịch NHNN mua vào - bán ra điều chỉnh tăng, hiện ở mức: 25.454 VND – 28.133 VND.

Tỷ giá EUR tại các NHTM mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá EUR Mua vào Bán ra Vietcombank 26.526 VND 27.982 VND Vietinbank 26.360 VND 27.860 VND BIDV 26.725 VND 27.941 VND

* Tỷ giá Yên Nhật tại Sở giao dịch NHNN mua vào - bán ra điều chỉnh tăng, hiện ở mức: 162 VND – 180 VND.

Tỷ giá Yên Nhật Mua vào Bán ra Vietcombank 168,91 VND 178,78 VND Vietinbank 170,18 VND 179,88 VND BIDV 170,33 VND 177,95 VND

Tỷ giá USD trên thị trường tự do sáng nay giảm mạnh ở cả 2 chiều mua - bán so với phiên trước đó. Tại thị trường Hà Nội, lúc 5 giờ 30 phút, đồng USD giao dịch (mua - bán) ở mức 24.932 -25.032 VND, giảm 47 VND ở chiều mua - bán so với ngày 13/9.

Diễn biến thị trường thế giới

Chỉ số DXY đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) hiện ở mức 101,11 điểm – giảm 0,25%.

Đồng USD đã giảm trong phiên giao dịch vừa qua, đồng thời chạm mức thấp nhất trong gần 9 tháng so với đồng Yên Nhật, sau khi các dữ liệu mới một lần nữa thúc đẩy suy đoán rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể đưa ra mức cắt giảm lãi suất 50 điểm cơ bản tại cuộc họp chính sách vào tuần tới.

Đồng USD ban đầu giảm mạnh xuống mốc 100 trong phiên giao dịch vừa qua, sau đó phục hồi nhẹ khi dữ liệu mới công bố cho thấy tâm lý người tiêu dùng Mỹ được cải thiện vào tháng 9 trong bối cảnh lạm phát giảm.

Sự gia tăng của đồng EUR cũng là yếu tố khiến đồng USD giảm. Đồng EUR đang nhắm đến mốc 1,11 USD một lần nữa.

Đồng Bảng Anh giảm nhẹ 0,01% xuống còn 1,31235 USD, suy yếu sau khi đạt gần mức cao nhất trong một tuần. Ngân hàng Anh dự kiến sẽ giữ nguyên lãi suất ở mức 5% vào tuần tới sau khi tiến hành cắt giảm 25 điểm cơ bản vào tháng 8.

Đồng USD giảm 0,38% so với đồng Franc Thụy Sĩ xuống còn 0,84780 Franc./.