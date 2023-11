Tỷ giá hôm nay (18/11): Đồng USD thị trường tự do tăng, ngân hàng thương mại giảm

(TBTCO) - Rạng sáng 17/11, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD tăng VND, hiện ở mức 23.972 VND Trong khi đó, trên thị trường Mỹ, chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) giảm 0,53%, xuống mốc 103,82.

Tỷ giá hôm nay (18/11): Đồng USD giao dịch tại các ngân hàng thương mại giảm. Ảnh: TL

Diễn biến thị trường trong nước

* Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch NHNN mua vào - bán ra tăng nhẹ, hiện ở mức: 23.400 VND/USD - 25.120 VND/USD.

* Tỷ giá Euro tại Sở giao dịch NHNN mua vào - bán ra giảm nhẹ, hiện ở mức: 24.714 VND/Euro – 26.315 VND/Euro.

Tỷ giá USD trên thị trường tự do sáng nay đảo chiều tăng so với phiên trước. Tại thị trường Hà Nội, lúc 6 giờ 30 phút, đồng USD giao dịch (mua - bán) ở quanh mức 24.580 – 24.630 VND/USD, tăng 27 VND/USD chiều mua vào và chiều bán ra so với phiên giao dịch trước.

Giá mua – bán đồng USD trong các ngân hàng thương mại (NHTM) đảo chiều giảm mạnh so với phiên trước. Cụ thể, tỷ giá USD tại Vietcombank niêm yết giá mua - bán USD ở mức 24.045 – 24.415 VND/USD, giảm mạnh 40 VND/USD cả chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên trước đó.

Tỷ giá USD tại các NHTM mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá USD Mua vào Bán ra Vietcombank 24,045 VND 24,415 VND Vietinbank 23,985 VND 24,445 VND BIDV 24,100 VND 24,400 VND

Tỷ giá Euro tại các NHTM mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá Euro Mua vào Bán ra Vietcombank 25,645.14 VND 27,053.32 VND Vietinbank 25,578 VND 26,878 VND BIDV 25,830 VND 27,024 VND

Tỷ giá JPY tại các NHTM mua vào - bán ra như sau:

Tỷ giá JPY Mua vào Bán ra Vietcombank 156.55 VND 165.71 VND Vietinbank 157.76 VND 167.46 VND BIDV 157.22 VND 165.48 VND

Diễn biến thị trường thế giới

Chỉ số Dollar Index (DXY), đo lường đồng USD với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF), đã dừng ở mức 103,88 điểm – giảm 0,45 % so với giao dịch ngày 17/11.

Kết thúc phiên giao dịch, đồng USD đã ghi nhận mức giảm hàng tuần mạnh thứ hai so với các loại tiền tệ chính khác trong năm nay; trong khi đó, đồng Yen Nhật đã tăng ngoạn mục, phá vỡ mốc 150 lần đầu tiên sau gần hai tuần, tăng 0,69%, đạt mức 149,68 Yen/USD. Đồng tiền của Mỹ giảm khoảng 1,4% so với đồng tiền Nhật Bản kể từ đầu tuần.

Tại các thị trường khác, đồng Euro tăng 0,52% lên 1,0906 USD sau khi dữ liệu Eurostat xác nhận lạm phát so với cùng kỳ năm trước tại khu vực đồng Euro giảm mạnh trong tháng 10./.