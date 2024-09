(TBTCO) - Sáng 18/9, tỷ giá trung tâm đồng Việt Nam với USD tại Ngân hàng Nhà nước (NHNN) công bố mức 24.131 – tăng 4 VND. Tỷ giá được Sở giao dịch NHNN đưa về phạm vi mua bán từ 23.400 đến 25.298 VND/USD.

Tỷ giá USD hôm nay, 18/9/2024: Đồng USD tăng giá trước kỳ vọng cắt giảm lãi suất của Fed.

Diễn biến thị trường trong nước

Hiện tỷ giá được phép giao dịch của các ngân hàng thương mại (NHTM) dao động từ 23.400 – 25.298 VND/USD. Tỷ giá USD cũng đã được Sở giao dịch NHNN đưa về phạm vi mua bán từ 23.400 đến 25.298 VND/USD.

* Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch NHNN mua vào - bán ra hiện ở mức: 23.400 VND/USD –25.298 VND/USD.

Tỷ giá USD trong nước vào sáng nay tăng trở lại tại các NHTM hiện ở mức. Cụ thể, Vietcombank có mức 24.400 - 24.770 VND/USD chiều mua vào - bán ra tăng 50 VND cả 2 chiều mua vào – bán ra. Giá mua và bán USD hiện tại nằm trong khoảng từ 23.400 - 25.298 VND/USD.

Tỷ giá USD tại các NHTM mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá USD Mua vào Bán ra Vietcombank 24.400 VND 24.770 VND Vietinbank 24.300 VND 24.800 VND BIDV 24.430 VND 24.770 VND

* Tỷ giá EUR tại Sở giao dịch NHNN mua vào - bán ra điều chỉnh tăng, hiện ở mức: 25.508 VND – 28.193 VND.

Tỷ giá EUR tại các NHTM mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá EUR Mua vào Bán ra Vietcombank 26.658 VND 28.121 VND Vietinbank 26.561 VND 28.061 VND BIDV 26.914 VND 28.137 VND

* Tỷ giá Yên Nhật tại Sở giao dịch NHNN mua vào - bán ra giữ nguyên cả 2 chiều mua - bán, hiện ở mức: 163 VND – 180 VND.

Tỷ giá Yên Nhật Mua vào Bán ra Vietcombank 169,55 VND 179,46 VND Vietinbank 170,9 VND 180,6 VND BIDV 171,43 VND 179,1 VND

Tỷ giá USD trên thị trường tự do sáng nay tăng ở cả 2 chiều mua - bán so với phiên trước đó. Tại thị trường Hà Nội, lúc 5 giờ 30 phút, đồng USD giao dịch (mua - bán) ở mức 24.813 -24.913 VND, tăng 43 VND ở chiều mua và 13 VND chiều bán so với ngày 17/9.

Diễn biến thị trường thế giới

Chỉ số DXY đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) hiện ở mức 101,1 điểm.

Đồng USD tăng giá so với hầu hết các loại tiền tệ chính vào phiên giao dịch vừa qua, sau dữ liệu bán lẻ tốt hơn dự kiến, góp phần ủng hộ lập trường ôn hòa hơn của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tại đợt cắt giảm lãi suất đầu tiên sau hơn 4 năm ở cuộc họp chính sách hôm nay.

So với đồng Yên Nhật, đồng USD tăng 0,87%, đạt mức 141,83. Trong khi đó, đồng EUR giảm 0,1% xuống mốc 1,112125 USD, không xa mức cao nhất trong năm là 1,1201 USD. So với đồng Franc Thụy Sĩ, đồng USD tăng 0,15%, đạt mức 0,846.

Ngân hàng Nhật Bản dự kiến sẽ giữ nguyên chính sách lãi suất tại cuộc họp chính sách diễn ra vào ngày 20/9, nhưng báo hiệu rằng sẽ có thêm nhiều đợt tăng lãi suất nữa trong thời gian tới.

Bên cạnh đó, Ngân hàng Anh cũng dự kiến sẽ giữ nguyên lãi suất ở mức 5% tại cuộc họp chính sách ngày mai (19/9); mặc dù thị trường đã định giá gần 36%, khả năng sẽ có một đợt cắt giảm khác. Đồng Bảng Anh, được coi là một trong những đồng tiền chính hoạt động tốt nhất trong năm nay với mức tăng 3,41% so với đồng bạc xanh, nhờ các dấu hiệu phục hồi trong nền kinh tế Anh và sự ổn định của lạm phát. Đồng tiền này chốt phiên giao dịch vừa qua giảm 0,37% xuống còn 1,31665 USD./.