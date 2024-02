(TBTCO) - Ngày 19/2, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD ở mức 23,971 VND/USD. Trên thị trường thế giới, chỉ số USD Index giữ nguyên mốc 104,28.

Đồng USD cần vượt qua mốc 105 để tiếp đà tăng.

Diễn biến thị trường trong nước

Hiện tỷ giá được phép giao dịch của các ngân hàng thương mại (NHTM) dao động từ 23,400 – 25,124 VND/USD. Tỷ giá USD cũng đã được Sở giao dịch NHNN đưa về phạm vi mua bán từ 23,400 đến 25,119 VND/USD.

* Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch NHNN mua vào - bán ra giảm nhẹ, hiện ở mức: 23,400 VND/USD - 25,119 VND/USD.

* Tỷ giá Euro tại Sở giao dịch NHNN mua vào - bán ra tăng nhẹ, hiện ở mức: 24,512 VND/Euro - 27,093 VND/Euro.

Tỷ giá USD trong nước vào sáng nay tại các ngân hàng chưa điều chỉnh so với ngày cuối tuần trước. Cụ thể, Vietcombank có mức mua vào là 24,310 VND/USD và mức bán ra là 24,680 VND/USD. Giá mua và bán USD hiện tại nằm trong khoảng từ 23.400 - 25.300 VND/USD.

Tỷ giá USD trên thị trường tự do sáng nay giảm cả 2 chiều mua - bán so với phiên trước đó. Tại thị trường Hà Nội, lúc 5 giờ 15 phút, đồng USD giao dịch (mua - bán) ở quanh mức 25,125 - 25,185 VND/USD giảm 35 VND ở chiều mua và giảm 45 VND ở chiều bán so với phiên giao dịch ngày 17/2.

Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại (NHTM) mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá USD Mua vào Bán ra Vietcombank 24,310 VND 24,680 VND Vietinbank 24,280 VND 24,740 VND BIDV 24, 365 VND 24, 675 VND

Tỷ giá Euro tại các NHTM mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá Euro Mua vào Bán ra Vietcombank 25,696 VND 27,106 VND Vietinbank 25,574 VND 27,074 VND BIDV 25,977 VND 27,112 VND

* Tỷ giá JPY tại các NHTM mua vào - bán ra như sau:

Tỷ giá JPY Mua vào Bán ra Vietcombank 158.23 VND 167.48 VND Vietinbank 159.09 VND 168.79 VND BIDV 159.33 VND 167.75 VND

Diễn biến thị trường thế giới

Đồng USD chốt tuần giao dịch ở mức 104,28 điểm, gần như không có sự thay đổi so với phiên trước đó. Triển vọng trước mắt là không rõ ràng. Mức hỗ trợ hiện tại đối với chỉ số này nằm trong vùng 104-103,9. Mức kháng cự là 105. Sự đột phá ở hai bên của hai mức này sẽ quyết định hướng đi tiếp theo của đồng bạc xanh.

Ở một diễn biến khác, đồng Euro đã tăng trở lại tốt từ mức thấp 1,0695. Mức kháng cự nằm trong vùng 1,08-1,09. Vì vậy, đồng euro phải vượt qua mức 1,09 để tăng giá mạnh trở lại. Chỉ trong trường hợp đó, bức tranh ngắn hạn sẽ chuyển sang tích cực khi tăng lên mức 1,10-1,11 và thậm chí cao hơn.

Ngược lại, nếu đồng Euro vẫn ở dưới vùng kháng cự 1,08-1,09 thì nó có thể sẽ giảm trở lại mốc 1,07 trong tương lai, thậm chí có thể kéo đồng Euro xuống mức 1,06 trong ngắn hạn./.