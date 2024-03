(TBTCO) - Sáng 19/3, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam hiện ở mức 23,994 VND/USD tăng 15 VND. Trên thị trường thế giới, chỉ số USD Index hiện ở mức 103,58 điểm - tăng 0,15% so với giao dịch ngày 18/3.

Tỷ giá USD hôm nay 19/3/2024: Đồng USD nhích tăng cả trong nước và thế giới. Ảnh tư liệu

Diễn biến thị trường trong nước

Hiện tỷ giá được phép giao dịch của các ngân hàng thương mại (NHTM) dao động từ 23,400 - 25,143 VND/USD. Tỷ giá USD cũng đã được Sở giao dịch NHNN đưa về phạm vi mua bán từ 23,400 đến 25,143 VND/USD.

* Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch NHNN mua vào - bán ra tăng nhẹ, hiện ở mức: 23,400 VND/USD - 25,143 VND/USD.

* Tỷ giá Euro tại Sở giao dịch NHNN mua vào - bán ra tăng nhẹ, hiện ở mức: 24,816 VND/Euro - 27,428VND/Euro.

Tỷ giá USD trong nước vào sáng nay ghi nhận hàng loạt động thái điều chỉnh tăng tại các ngân hàng. Cụ thể, Vietcombank có mức mua vào là 24,530 và mức bán ra là 24,880, tăng 10 VND so với phiên giao dịch ngày 18/3. Giá mua và bán USD hiện tại nằm trong khoảng từ 23,400 - 25,300 VND/USD.

Tỷ giá USD trên thị trường tự do sáng nay tăng cả 2 chiều mua - bán so với phiên trước đó. Tại thị trường Hà Nội, lúc 5 giờ 15 phút, đồng USD giao dịch (mua - bán) ở quanh mức 25,495 - 25,555 VND/USD tăng 15 VND ở chiều mua vào và 5 VN chiều bán ra so với phiên giao dịch ngày 18/3.

* Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại (NHTM) mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá USD Mua vào Bán ra Vietcombank 24,530 VND 24,900 VND Vietinbank 24,478 VND 24,938 VND BIDV 24,565 VND 24,875 VND

* Tỷ giá Euro tại các NHTM mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá Euro Mua vào Bán ra Vietcombank 26,232 VND 27,671 VND Vietinbank 26,026 VND 27,526 VND BIDV 26,307 VND 27,610 VND

* Tỷ giá JPY tại các NHTM mua vào - bán ra như sau:

Tỷ giá JPY Mua vào Bán ra Vietcombank 160.36 VND 169.73 VND Vietinbank 161.6 VND 171.3 VND BIDV 160.34 VND 168.92 VND

Diễn biến thị trường thế giới

Chỉ số Dollar Index (DXY), đo lường đồng USD với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF), đã dừng ở mức 103,58 điểm - tăng 0,15% so với giao dịch ngày 18/3.

Đồng USD tăng cao hơn trong phiên giao dịch hôm nay, trước một loạt cuộc họp của ngân hàng trung ương trong tuần này, với việc Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) có khả năng chấm dứt lãi suất âm và thị trường đang chờ đợi những dự báo mới nhất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) về tỷ giá của nó cắt giảm kế hoạch.

DXY, đo lường đồng tiền của Mỹ so với sáu loại tiền tệ chính khác, tăng 0,15% ở mức 103,58. Nó chỉ tăng mạnh hơn 2% trong năm nay do nền kinh tế Mỹ hoạt động tốt hơn dự kiến, khiến các nhà đầu tư hạn chế đặt cược rằng FED sẽ cắt giảm lãi suất nhanh chóng và sâu sắc trong năm nay.

Đồng Yen đã có thời điểm xuống mức 150,88/USD vào tháng trước, sau đó phục hồi lên mức cao nhất trong một tháng là 146,48 vào đầu tháng 3, nhờ dữ liệu kinh tế khả quan hơn mong đợi và đặt cược ngày càng tăng rằng BOJ đang chuẩn bị chấm dứt chính sách lãi suất âm.

Trong khi đó, đồng Euro chốt phiên giao dịch ở mức 1,0871 USD, giảm 0,15%; trong khi đồng Bảng Anh ở mức 1,27245 USD, giảm 0,12% trước cuộc họp của Ngân hàng Trung ương Anh vào ngày 21/3, khi Ngân hàng Trung ương dự kiến sẽ duy trì lãi suất ở mức 5,25%.

Ngân hàng Trung ương Australia sẽ có cuộc họp vào hôm nay 19/3, được dự đoán sẽ giữ lãi suất ổn định. Đồng AUD giảm 0,05% so với đồng USD, xuống mức 0,656 USD./.