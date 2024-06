Tỷ giá hôm nay (19/6): Tỷ giá USD trong nước đứng yên, thế giới tiếp đà giảm

(TBTCO) - Sáng 19/6, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam hiện ở mức 24.259 VND/USD. Trên thị trường thế giới, chỉ số USD Index (DXY) hiện ở mức 105,26 điểm – giảm 0,06% so với giao dịch ngày 18/6.

Tỷ giá USD hôm nay (19/6): Tỷ giá trung tâm giữ ổn định. Ảnh tư liệu.

Diễn biến thị trường trong nước

Hiện tỷ giá được phép giao dịch của các ngân hàng thương mại (NHTM) dao động từ 23.400 – 25.450 VND/USD. Tỷ giá USD cũng đã được Sở giao dịch NHNN đưa về phạm vi mua bán từ 23.400 đến 25.450 VND/USD.

* Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch NHNN mua vào - bán ra hiện ở mức: 23.400 VND/USD –25.450 VND/USD.

* Tỷ giá Euro tại Sở giao dịch NHNN mua vào - bán ra tăng nhẹ, hiện ở mức: 24.743 VND/Euro - 27.348 VND/Euro.

Tỷ giá USD trong nước vào sáng nay tăng nhẹ tại các NHTM. Cụ thể, Vietcombank có mức mua vào là 25.221 VND/USD và bán ra là 25.471 VND/USD, tăng 20 VND ở 2 chiều mua vào nhưng không tăng giá chiều bán so với phiên giao dịch ngày 18/6. Giá mua và bán USD hiện tại nằm trong khoảng từ 23.400 – 25.450 VND/USD.

Tỷ giá USD trên thị trường tự do sáng nay giảm ở 2 chiều mua - bán so với phiên trước đó. Tại thị trường Hà Nội, lúc 5 giờ 15 phút, đồng USD giao dịch (mua - bán) ở mức 25.757 – 25.837 VND/USD giảm 26 VND ở chiều mua và 6 VND chiều bán so với phiên giao dịch ngày 18/6.

* Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại (NHTM) mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá USD Mua vào Bán ra Vietcombank 25.221 VND 25.471 VND Vietinbank 25.251 VND 25.471 VND BIDV 25.251 VND 25.471 VND

* Tỷ giá Euro tại các NHTM mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá Euro Mua vào Bán ra Vietcombank 26.605 VND 28.064 VND Vietinbank 26.773 VND 28.068 VND BIDV 26.786 VND 28.052 VND

* Tỷ giá JPY tại các NHTM mua vào - bán ra như sau:

Tỷ giá JPY Mua vào Bán ra Vietcombank 156,24 VND 165,36 VND Vietinbank 158,15 VND 165,95 VND BIDV 156,92 VND 165,09 VND

Diễn biến thị trường thế giới

Chỉ số Dollar Index (DXY), đo lường đồng USD với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF), đã dừng ở mức 105,26 điểm – giảm 0,06% so với giao dịch ngày 18/6.

Đồng USD giảm so với đồng Euro vào phiên giao dịch vừa qua, sau khi dữ liệu doanh số bán lẻ tại Mỹ ảm đạm, thúc đẩy khả năng cắt giảm lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) vào cuối năm nay.

Đồng Euro tăng 0,02%, đạt mức 1,073625 USD. Đồng tiền chung châu Âu có thời điểm chạm mức thấp nhất là 1,071 USD trước đó trong phiên.

Sự phục hồi của đồng USD vào tuần trước chủ yếu được thúc đẩy bởi đợt bán tháo mạnh đồng Euro sau những bất ổn chính trị tại khu vực đồng tiền chung châu Âu. Đồng Euro đã ổn định kể từ đó.

Trong khi đó, đồng USD thay đổi so với đồng Yên ở mức 157,81 Yên/USD, neo dưới mức cao nhất trong 6 tuần là 158,26.

Đồng bảng Anh không đổi trong ngày ở mức 1,2705 USD khi các nhà đầu tư chờ đợi số liệu lạm phát được công bố hôm nay, và quyết định lãi suất của Ngân hàng Anh ngày mai 20/6.

Đồng AUD tăng 0,6% sau khi Ngân hàng Dự trữ Australia quyết định giữ lãi suất ổn định vào ngày 18/6./.