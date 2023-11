(TBTCO) - Rạng sáng 21/11, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với giảm 18 VND, hiện ở mức 23. 954 VND. Trên thị trường Mỹ, chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) 0,45% về mức 103,450 điểm vào lúc 6 giờ 25 phút sáng nay (giờ Hà Nội)..

Ảnh minh họa.

Diễn biến thị trường trong nước

Tỷ giá USD tham khảo tại Sở Giao dịch NHNN niêm yết ở mức 23.400 - 25.101 VND/USD (mua - bán), đi ngang chiều mua và giảm 19 đồng/USD chiều bán ra so với phiên trước đó.

Tỷ giá USD trên thị trường tự do sáng nay giảm mạnh so với phiên trước. Tại thị trường Hà Nội, lúc 6 giờ 45 phút, đồng USD giao dịch (mua - bán) ở quanh mức 24.588 VND/USD - 24.638 VND/USD, giảm mạnh 41 VND/USD chiều mua vào và giảm 31 VND/USD chiều bán ra so với phiên giao dịch trước.

* Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch NHNN mua vào - bán ra hiện ở mức: 23.400 VND/USD - 25.101 VND/USD.

* Tỷ giá Euro tại Sở giao dịch NHNN mua vào - bán ra hiện ở mức: 24.825 VND/Euro - 26.438 VND/Euro.

Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại (NHTM) mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá USD Mua vào Bán ra Vietcombank 23,975 VND 24,345 VND Vietinbank 23,925 VND 24,385 VND BIDV 24,020 VND 24,320 VND

Tỷ giá Euro tại các NHTM mua vào - bán ra như sau:

Tỷ giá Euro Mua vào Bán ra Vietcombank 25,719.43 VND 27,131.82 VND Vietinbank 25,587 VND 26,887 VND BIDV 25,903 VND 27,102 VND

* Tỷ giá JPY tại các NHTM mua vào - bán ra như sau:

Tỷ giá JPY Mua vào Bán ra Vietcombank 157.34 VND 166.55 VND Vietinbank 158.77 VND 168.47 VND BIDV 158.28 VND 166.6 VND

Diễn biến thị trường thế giới

Chỉ số DXY chạm mức thấp nhất kể từ ngày 1/9 là 103,37, sau khi giảm gần 2% vào tuần trước, đánh dấu mức giảm phần trăm hàng tuần lớn nhất kể từ giữa tháng 7.

Tỷ giá Euro so với USD tăng 0,06% ở mức 1,0946. Tỷ giá đồng Bảng Anh so với USD tăng 0,02% ở mức 1,2509. Tỷ giá USD so với Yen Nhật giảm 0,07% ở mức 148,28.

Đồng Euro đã mạnh lên nhờ kỳ vọng Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) sẽ giữ nguyên chu kỳ tăng lãi suất sau khi Fed kết thúc./.