(TBTCO) - Sáng 24/4, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam hiện ở mức 24,275 VND/USD – tăng 3 VND. Trên thị trường thế giới, chỉ số USD Index (DXY) ở mức 105,69 điểm – giảm 0,36% so với giao dịch ngày 23/4.

Diễn biến thị trường trong nước

Hiện tỷ giá được phép giao dịch của các ngân hàng thương mại (NHTM) dao động từ 23,400 – 25,450 VND/USD. Tỷ giá USD cũng đã được Sở giao dịch NHNN đưa về phạm vi mua bán từ 23,400 đến 25,450 VND/USD.

* Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch NHNN mua vào - bán ra tăng, hiện ở mức: 23,400 VND/USD –25,450 VND/USD.

* Tỷ giá Euro tại Sở giao dịch NHNN mua vào - bán ra giảm nhẹ, hiện ở mức: 24,581 VND/Euro – 27,168 VND/Euro.

Tỷ giá USD trong nước vào sáng nay tại các NHTM tăng nhẹ. Cụ thể, Vietcombank có mức mua vào là 25,148 và mức bán ra là 25,483 – tăng 3 VND ở chiều mua vào và bán ra. Giá mua và bán USD hiện tại nằm trong khoảng từ 24,000 – 25,500 VND/USD.

Tỷ giá USD trên thị trường tự do sáng nay giảm mạnh cả 2 chiều mua - bán bán so với phiên trước đó. Tại thị trường Hà Nội, lúc 5 giờ 15 phút, đồng USD giao dịch (mua - bán) ở quanh mức 25,537 – 25,637 VND/USD giảm 223 VND ở chiều mua và giảm 213 VND chiều bán so với phiên giao dịch ngày 23/4.

* Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại (NHTM) mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá USD Mua vào Bán ra Vietcombank 25,148 VND 25,488 VND Vietinbank 25,170 VND 25,488 VND BIDV 25,188 VND 25,488 VND

* Tỷ giá Euro tại các NHTM mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá Euro Mua vào Bán ra Vietcombank 26,544 VND 27,999 VND Vietinbank 26,286 VND 27,786 VND BIDV 26,479 VND 27,696 VND

* Tỷ giá JPY tại các NHTM mua vào - bán ra như sau:

Tỷ giá JPY Mua vào Bán ra Vietcombank 160.26 VND 169.61 VND Vietinbank 160.15 VND 169.85 VND BIDV 159.47 VND 167.89 VND

Diễn biến thị trường thế giới

Chỉ số Dollar Index (DXY), đo lường đồng USD với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF), đã dừng ở mức 105,69 điểm – giảm 0,36% so với giao dịch ngày 23/4.

Đồng USD giảm mạnh khi dữ liệu cho thấy hoạt động kinh doanh của Mỹ giảm trong tháng 4 xuống mức thấp nhất 4 tháng trong bối cảnh nhu cầu yếu hơn.

Đồng Yen giảm xuống mức thấp nhất trong nhiều năm so với đồng USD và đồng Euro vào phiên giao dịch vừa qua, khiến các nhà đầu tư tăng cường theo dõi sự can thiệp của Nhật Bản trước cuộc họp chính sách của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) vào tuần này.

Đồng Euro đạt 165,71 Yen/Euro, mức cao nhất kể từ năm 2008, sau khi dữ liệu cho thấy hoạt động kinh doanh ở khu vực đồng Euro mở rộng với tốc độ nhanh nhất trong gần một năm, chủ yếu do sự phục hồi của ngành dịch vụ. Đồng tiền chung của châu Âu chốt phiên giao dịch ở mức tăng 0,4% đạt mốc 165,67 Yen/Euro.

Đồng USD tăng cao tới mức 154,88 Yen/USD, mức cao nhất trong 34 năm và tiến gần đến mức 155, một mức được những người tham gia thị trường coi là tác nhân mới cho sự can thiệp của Nhật Bản.

Trong khi đó, đồng Euro đã leo lên mức cao nhất trong 2 tuần so với đồng USD là 1,0711 USD, trước khi quay trở lại giao dịch ở mức 1,0707 USD, tăng 0,5%.

Đồng tiền chung cũng nhanh chóng khớp với mức cao nhất trong 3 tháng của ngày hôm trước so với Bảng Anh là 86,43 pence, sau dữ liệu PMI của Đức. Đồng Euro cuối cùng đã giảm 0,3% ở mức 85,95 pence. Đồng tiền của Anh đã giảm xuống mức thấp nhất trong 5 tháng là 1,2299 USD so với đồng USD vào thứ Hai, nhưng đã phục hồi vào thứ Ba lên 1,2450 USD, tăng 0,8% sau dữ liệu hoạt động kinh doanh mạnh mẽ của Anh./.