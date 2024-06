Tỷ giá hôm nay (24/6): Triển vọng ngắn hạn vẫn tích cực với đồng USD

(TBTCO) - Sáng 24/6, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam hiện ở mức 24.255 VND/USD. Trên thị trường thế giới, chỉ số USD Index (DXY) hiện ở mức 105,83 điểm.

Tỷ giá USD hôm nay, 24/6/2024: Đồng USD sẽ tiếp tục tăng trong thời gian tới. Ảnh tư liệu

Diễn biến thị trường trong nước

Hiện tỷ giá được phép giao dịch của các ngân hàng thương mại (NHTM) dao động từ 23.400 – 25.450 VND/USD. Tỷ giá USD cũng đã được Sở giao dịch NHNN đưa về phạm vi mua bán từ 23.400 đến 25.450 VND/USD.

* Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch NHNN mua vào - bán ra hiện ở mức: 23.400 VND/USD - 25.450 VND/USD.

* Tỷ giá Euro tại Sở giao dịch NHNN mua vào - bán ra giảm nhẹ, hiện ở mức: 24.672 VND/Euro - 27.269 VND/Euro.

Tỷ giá USD trong nước vào sáng nay tăng nhẹ tại các NHTM. Cụ thể, Vietcombank có mức mua vào là 25.218 VND/USD và bán ra là 25.468 VND/USD tăng 1 VND ở 2 chiều mua - bán so với phiên giao dịch ngày 19/6. Giá mua và bán USD hiện tại nằm trong khoảng từ 23.400 - 25.450 VND/USD.

Tỷ giá USD trên thị trường tự do sáng nay tăng mạnh ở 2 chiều mua - bán so với phiên trước đó. Tại thị trường Hà Nội, lúc 5 giờ 15 phút, đồng USD giao dịch (mua - bán) ở mức 25.860 - 25.930 VND/USD tăng 43 VND ở chiều mua và 23 VND chiều bán so với phiên giao dịch ngày 22/6.

* Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại (NHTM) mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá USD Mua vào Bán ra Vietcombank 25.218 VND 25.468 VND Vietinbank 25.251 VND 25.468 VND BIDV 25.251 VND 25.468 VND

* Tỷ giá Euro tại các NHTM mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá Euro Mua vào Bán ra Vietcombank 26.546 VND 27.999 VND Vietinbank 26.773 VND 28.068 VND BIDV 26.757 VND 28.009 VND

* Tỷ giá JPY tại các NHTM mua vào - bán ra như sau:

Tỷ giá JPY Mua vào Bán ra Vietcombank 155,28 VND 164,33 VND Vietinbank 158,15 VND 165,95 VND BIDV 155,91 VND 163,99 VND

Diễn biến thị trường thế giới

Chỉ số DXY ban đầu đã giảm vào tuần trước. Tuy nhiên, chỉ số này đã nỗ lực phục hồi toàn bộ khoản lỗ trong nửa cuối tuần và chốt phiên tuần với xu hướng tích cực. Mặt khác, lãi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm của Mỹ vẫn ổn định và giao dịch trong phạm vi giới hạn trong suốt tuần qua. Nhìn chung, triển vọng ngắn hạn vẫn tích cực đối với chỉ số DXY.

Triển vọng ngắn hạn là tích cực đối với chỉ số DXY. Mức hỗ trợ đối với chỉ số này là 105,5. Dưới đó là mốc hỗ trợ mạnh tiếp theo 105 đã được duy trì rất tốt vào tuần trước. Chỉ số DXY có thể tăng lên vùng 106,5 - 107 trong ngắn hạn.

Ở một diễn biến ngược lại, đồng EUR đã giảm từ mức cao 1,0761 vào tuần trước. Điều này khiến chỉ số EUR/USD tiếp tục duy trì xu hướng giảm rộng hơn. Chỉ số này có khả năng sẽ kiểm tra mức 1,065 - 1,063 trong tuần này. Việc phá vỡ dưới mức 1,063 có thể khiến đồng EUR giảm sâu hơn nữa xuống mốc 1,058 . Các mức 1,063 và 1,058 là những ngưỡng hỗ trợ quan trọng. Đồng EUR phải tăng trở lại từ 1 trong 2 mức hỗ trợ này để tránh mức giảm mạnh hơn xuống mốc 1,05 và thấp hơn./.