(TBTCO) - Sáng 27/6, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam hiện ở mức 24.258 VND/USD – tăng 5 VND. Trên thị trường thế giới, chỉ số USD Index (DXY) hiện ở mức 106,05 điểm – tăng 0,39% so với giao dịch ngày 26/6.

Tỷ giá hôm nay (27/6): Tỷ giá USD thế giới, trong nước cùng tăng. Ảnh tư liệu.

Diễn biến thị trường trong nước

Hiện tỷ giá được phép giao dịch của các ngân hàng thương mại (NHTM) dao động từ 23.400 – 25.450 VND/USD. Tỷ giá USD cũng đã được Sở giao dịch NHNN đưa về phạm vi mua bán từ 23.400 đến 25.450 VND/USD.

* Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch NHNN mua vào - bán ra hiện ở mức: 23.400 VND/USD –25.450 VND/USD.

* Tỷ giá Euro tại Sở giao dịch NHNN mua vào - bán ra tăng nhẹ, hiện ở mức: 24.733 VND/Euro - 27.336 VND/Euro.

Tỷ giá USD trong nước vào sáng nay tăng nhẹ tại các NHTM. Cụ thể, Vietcombank có mức mua vào là 25.220 VND/USD và bán ra là 25.470 VND/USD tăng 5 VND ở 2 chiều mua - bán so với phiên giao dịch ngày 19/6. Giá mua và bán USD hiện tại nằm trong khoảng từ 23.400 – 25.450 VND/USD.

Tỷ giá USD trên thị trường tự do sáng nay tăng ở 2 chiều mua - bán so với phiên trước đó. Tại thị trường Hà Nội, lúc 5 giờ 15 phút, đồng USD giao dịch (mua - bán) ở mức 25.963 – 26.043 VND/USD tăng 75 VND ở chiều mua và 85 VND chiều bán so với phiên giao dịch ngày 26/6.

* Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại (NHTM) mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá USD Mua vào Bán ra Vietcombank 25.220 VND 25.470 VND Vietinbank 25.235 VND 25.470 VND BIDV 25.250 VND 25.470 VND

* Tỷ giá Euro tại các NHTM mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá Euro Mua vào Bán ra Vietcombank 26.504 VND 27.957 VND Vietinbank 26.857 VND 27.980 VND BIDV 26.708 VND 27.962 VND

* Tỷ giá JPY tại các NHTM mua vào - bán ra như sau:

Tỷ giá JPY Mua vào Bán ra Vietcombank 154,44 VND 163,45 VND Vietinbank 156,12 VND 163,6 VND BIDV 155,06 VND 163,14 VND

Diễn biến thị trường thế giới

Chỉ số Dollar Index (DXY), đo lường đồng USD với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF), đã dừng ở mức 106,05 điểm – tăng 0,39% so với giao dịch ngày 26/6.

Đồng USD đã đạt mức cao nhất so với đồng Yên Nhật trong gần 38 năm và các nhà đầu tư suy đoán rất cao rằng chính quyền Nhật Bản có thể can thiệp để củng cố đồng tiền của nước này, trong khi các chỉ số chứng khoán chính của Mỹ tăng.

Đồng bạc xanh đạt mức cao nhất kể từ tháng 12/1986 so với đồng Yên Nhật, và chốt phiên giao dịch tăng 0,7%, đạt mức 160,697 Yên. Đồng EUR cũng tăng giá so với đồng Yên, đạt mức 171,79, mức cao nhất kể từ tháng 9/1992. Đồng tiền chung châu Âu vừa chốt phiên giao dịch tăng 0,3% so với đồng Yên Nhật Bản, ở mức 171,625.

Đồng Yên đã bị ảnh hưởng khi các nhà đầu tư đổ xô vào đồng USD, để tận dụng lãi suất của Mỹ ở mức 5,25% - 5,5%. Con số này cao hơn nhiều so với lãi suất của Nhật Bản, vốn đã được điều chỉnh tăng trong năm nay từ 0 lên mức 0,1%.

Chỉ số DXY tăng 0,38%, đạt mức 106,07, trong khi đó, đồng EUR giảm 0,34%, xuống mức 1,0677 USD./.