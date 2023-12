Tỷ giá hôm nay (5/12): Đồng USD bất ngờ tăng trở lại

(TBTCO) - Rạng sáng 5/12, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam tăng 16 VND hiện ở mức 23.939 VND/USD. Trên thị trường thế giới, USD Index đạt 103,565, tăng 0,53% vào lúc 6h37 ngày 5/12 theo giờ Việt Nam.

Diễn biến thị trường trong nước

* Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch NHNN mua vào - bán ra tăng nhẹ, hiện ở mức: 23.400 VND/USD - 25.085 VND/USD.

* Tỷ giá Euro tại Sở giao dịch NHNN mua vào - bán ra giảm nhẹ, hiện ở mức: 24.730 VND/Euro – 27.333 VND/Euro.

Tỷ giá USD trên thị trường tự do sáng nay tiếp tục tăng so với phiên trước. Tại thị trường Hà Nội, lúc 7 giờ 5 phút, đồng USD giao dịch (mua - bán) ở quanh mức 24.639 – 24.699 VND/USD, tăng mạnh 59 VND/USD chiều mua vào và tăng 79 VND/USD chiều bán ra so với phiên giao dịch trước.

Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại (NHTM) mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá USD Mua vào Bán ra Vietcombank 24,035 VND 24,405 VND Vietinbank 24,005 VND 24,465 VND BIDV 24,105 VND 24,405 VND

Tỷ giá Euro tại các NHTM mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá Euro Mua vào Bán ra Vietcombank 25,651.08 VND 27,059.61 VND Vietinbank 25,419 VND 26,719 VND BIDV 25,895 VND 27,092 VND

* Tỷ giá JPY tại các NHTM mua vào - bán ra tăng so với ngày hôm trước:

Tỷ giá JPY Mua vào Bán ra Vietcombank 160.44 VND 169.83 VND Vietinbank 160.62 VND 170.32 VND BIDV 161.53 VND 170.02 VND

Diễn biến thị trường thế giới

Đồng USD tăng vào phiên giao dịch vừa qua, saukhi giảm 3 tuần liên tiếp, đặt cược rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ cắt giảm lãi suất.

Ở một diễn biến ngược lại, đồng Euro đã giảm 0,49%, xuống mốc 1,0828 USD. Tháng trước, đồng Euro tăng 3% so với đồng USD và đạt mức cao nhất kể từ tháng 8, sau khi dữ liệu cho thấy lạm phát ở Mỹ đang hạ nhiệt nhanh chóng. Chỉ số DXY đã giảm 3,1% trong tháng 11, mức giảm hàng tháng lớn nhất trong 1 năm.

Có thể thấy, sự phục hồi của đồng Euro có tác động phần nào từ sự suy yếu của đồng USD. Bên cạnh đó, dữ liệu công bố hôm 4/12 cho thấy xuất khẩu từ Đức bất ngờ giảm trong tháng 10, làm giảm hy vọng rằng nền kinh tế lớn nhất châu Âu đang ổn định.

Các nhà đầu tư hiện đang chờ đợi dữ liệu doanh số bán lẻ khu vực đồng Euro sẽ được công bố vào ngày mai 6/12.

Trong khi đó, đồng bảng Anh giảm 0,6% trong phiên giao dịch vừa qua, xuống mốc 1,262 USD.

Đồng USD chốt phiên giao dịch ở mức giảm 0,33% so với đồng yên Nhật, xuống mốc 147,300, sau khi giảm xuống 146,24/USD trong phiên giao dịch châu Á, mức thấp nhất kể từ giữa tháng 9.