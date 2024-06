Vẫn còn tình trạng lập dự toán không sát, chậm giải ngân vốn đầu tư công

Quyết toán chi ngân sách nhà nước giảm 5,7%, bội chi giảm 33,7% so với dự toán Công tác chi NSNN được quản lý chặt chẽ, cắt giảm các nhiệm vụ chi chưa thực sự cần thiết, chậm triển khai; triệt để tiết kiệm, giảm chi thường xuyên, tăng chi đầu tư. Theo Báo cáo quyết toán NSNN năm 2022, quyết toán chi đã giảm 104.851 tỷ đồng, tương đương 5,7% so với dự toán. Cùng với đó, bội chi NSNN bằng 3,07% GDP, giảm khá cao so với dự toán (giảm 148.920 tỷ đồng, tương đương 33,7%.