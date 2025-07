Xây dựng các nghị định tạo bước chuyển mới trong quản lý và đầu tư vốn nhà nước

(TBTCO) - Xem xét sửa đổi không tính khoản thu bổ sung 5,4%/năm đối với trường hợp chậm xác định giá đất hoặc nếu tính thu bổ sung thì phải trừ thời gian xác định giá đất (do cơ quan nhà nước thực hiện) chỉ được tính sau khi kết thúc 90 ngày khi hoàn tất công tác xác định giá đất theo Nghị định 10/2023/NĐ-CP hoặc 180 ngày (theo Luật Đất đai 2024) kể từ thời điểm định giá đất. Đó là kiến nghị của cử tri tỉnh Kiên Giang (nay là tỉnh An Giang) do Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội chuyển đến Bộ Tài chính.