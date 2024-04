VATM chuyển đổi khai thác thành công Đài Kiểm soát không lưu Điện Biên

(TBTCO) - Mới đây Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM) đã chuyển đổi khai thác thành công Đài Kiểm soát không lưu Điện Biên mới theo đúng kế hoạch đã được Cục Hàng không Việt Nam phê duyệt.

Công ty Quản lý bay miền Bắc, VATM đã bố trí các kíp trực về không lưu, kỹ thuật, khí tượng, an ninh tại hai Đài Kiểm soát không lưu Điện Biên cũ và mới để vận hành cơ chế chuẩn bị chuyển đổi theo đúng kịch bản đã được công ty xây dựng.

Trước đó, đoàn công tác của VATM do Phó Tổng giám đốc Hồ Tuấn Sỹ dẫn đầu cùng lãnh đạo Công ty Quản lý bay miền Bắc đã đến chỉ đạo trực tiếp tại các vị trí trực của Đài Kiểm soát không lưu Điện Biên mới.

Đoàn công tác yêu cầu toàn bộ lực lượng rà soát tất cả các công việc liên quan, vận hành khai thác thử, với tinh thần tập trung cao nhất, luôn sẵn sàng, đảm bảo không xảy ra sai sót tại thời điểm thực hiện chuyển đổi.

Giám sát công tác chuyển đổi tại Đài KSKL mới.

Kíp trực điều hành bay tại Đài Kiểm soát không lưu Điện Biên mới và kíp trực kỹ thuật đã thực hiện chuyển đổi đồng bộ các dịch vụ bảo đảm hoạt động bay từ Đài Kiểm soát không lưu Điện Biên cũ sang Đài Kiểm soát không lưu Điện Biên mới trong niềm vui, phấn khởi của lãnh đạo VATM, Công ty Quản lý bay miền Bắc và toàn thể cán bộ, nhân viên Đài Kiểm soát không lưu Điện Biên.

Sau khi thực hiện chuyển đổi thành công, Đài Kiểm soát không lưu Điện Biên mới đã điều hành chuyến bay đầu tiên A320 VJC298 VVTS - VVDB từ TP. Hồ Chí Minh hạ cánh an toàn, góp phần đón đồng bào từ miền Nam ra thăm địa danh Điện Biên Phủ, nơi in đậm dấu ấn của dân tộc Việt Nam với chiến thắng chấn động địa cầu.

VATM đã chỉ đạo các cơ quan đơn vị liên quan đặc biệt là Công ty Quản lý bay miền Bắc nỗ lực triển khai trong một thời gian ngắn hàng loạt các công việc theo đúng kế hoạch đề ra: Tổ chức huấn luyện về quy trình khai thác các phương thức bay mới; huấn luyện sử dụng, khai thác, bảo trì các trang thiết bị kỹ thuật, trang thiết bị điều hành bay cho lực lượng KSVKL, lực lượng kỹ thuật; triển khai cơ sở dữ liệu vào hệ thống ATM, các hệ thống đường truyền; triển khai các thiết bị đầu cuối ATM, AIS/AIM, AMHS, đầu cuối hệ thống AWOS mới, các thiết bị ghi âm không gian; tu chỉnh, bổ sung hệ thống văn bản hiệp đồng, tài liệu hướng dẫn khai thác và các văn bản liên quan;

Thực hiện xây dựng kịch bản chuyển đổi và phân công đến các phòng chức năng, cơ sở phối hợp; cập nhật biện pháp an ninh phòng ngừa và xây dựng kế hoạch khẩn nguy đối phó với hành vi can thiệp bất hợp pháp vào hoạt động hàng không dân dụng; thực hiện công tác quản lý sự thay đổi, đánh giá an toàn, lập hồ sơ xin cấp lại giấy phép cơ sở, giấy phép thiết bị, phối hợp với các cơ quan, đơn vị quân sự với việc phối hợp với các lực lượng không quân lắp đặt các thiết bị để chỉ huy bay quân sự huấn luyện, diễn tập, phục vụ bay chào mừng tại Lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ.

Lãnh đạo Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam tặng hoa chúc mừng.

Việc thực hiện chuyển đổi khai thác thành công Đài Kiểm soát Không lưu Điện Biên mới có ý nghĩa hết sức quan trọng, chính thức đưa công trình Đài Kiểm soát Không lưu Điện Biên mới hoàn thành đi vào khai thác vào đúng thời điểm có ý nghĩa lịch sử, khi cả nước đang hướng về lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (1954 - 2024), dấu mốc tự hào trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc ta.

Sự kiện này đã góp một phần nhỏ bé nâng cao tầm vóc của ngành Hàng không Việt Nam, thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của quốc gia nói chung và Điện Biên Phủ nói riêng thông qua việc tăng cường kết nối các hoạt động du lịch, kinh tế thương mại giữa địa danh lịch sử Điện Biên Phủ với các vùng miền trên cả nước./.