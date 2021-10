VietinBank Securities báo lãi “đỉnh”, 9 tháng vượt kế hoạch cả năm

(TBTCO) - Lũy kế 9 tháng năm 2021, VietinBank Securities báo lợi nhuận trước thuế đạt gần 245 tỷ đồng – đây là mức lãi kỷ lục trong lịch sử hoạt động của công ty. Với kết quả này, lợi nhuận 9 tháng của VietinBank Securities đã đạt 135% mục tiêu kế hoạch cả năm 2021.

Công ty CP Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam (VietinBank Securities; mã Ck: CTS) vừa công bố báo cáo tài chính quý III/2021 và 9 tháng năm 2021. Theo báo cáo tài chính, doanh thu hoạt động của VietinBank Securities trong quý III/2021 đạt hơn 201,3 tỷ đồng, tăng 90,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Nguồn thu từ hầu hết mảng kinh doanh đều tăng trưởng mạnh và việc kiểm soát tốt các chi phí đã góp phần vào kết quả kinh doanh tích cực trên.

Doanh thu từ các mảng hoạt động kinh doanh khác của VietinBank Securities trong quý III/2021 đều ghi nhận mức tăng trưởng vượt bậc so với cùng kỳ năm ngoái, cụ thể: Doanh thu từ hoạt động tự doanh tăng 150%, hoạt động kinh doanh vốn tăng 209%, hoạt động tư vấn tài chính doanh nghiệp tăng 141%.

Lũy kế 9 tháng năm 2021, doanh thu hoạt động của VietinBank Securities đạt 614,4 tỷ đồng, tăng hơn 75% so với con số 350,8 tỷ đồng của cùng kỳ năm 2020.

Lợi nhuận trước thuế 9 tháng của VietinBank Securities đã đạt 135% kế hoạch năm 2021.

Trong quý III/2021, tổng lợi nhuận kế toán trước thuế của VietinBank Securities đạt 36,7 tỷ đồng, tăng hơn gấp đôi so với con số 17,1 tỷ đồng cùng kỳ 2020. Lũy kế 9 tháng đầu năm 2021, VietinBank Securities báo lãi trước thuế 244,7 tỷ đồng, tăng rất mạnh so với cùng kỳ và cũng là một mức kỷ lục trong lịch sử hoạt động của công ty. Như vậy với kết quả này, lợi nhuận kế toán trước thuế 9 tháng đã đạt 135% mục tiêu kế hoạch năm 2021 do đại hội cổ đông giao.

Theo ông Trần Phúc Vinh - quyền Tổng giám đốc VietinBank Securities, thị trường chứng khoán diễn biến thuận lợi với thanh khoản bình quân đạt trên 1 tỷ USD mỗi phiên đã tạo điều kiện cho hoạt động môi giới chứng khoán của công ty vẫn giữ nhịp tăng, bất chấp những ảnh hưởng từ làn sóng dịch Covid-19 thứ 4 khiến nhiều tỉnh, thành phải thực hiện giãn cách xã hội. Vì thế, doanh thu từ mảng này trong quý III năm nay tăng 300% so với cùng kỳ năm ngoái.

Bên cạnh đó, hoạt động cho vay ký quỹ (margin) ghi nhận tăng so với thời điểm cuối năm 2020 nhằm đáp ứng nhu cầu về vốn của các nhà đầu tư. “VietinBank Securities định hướng sẽ tiếp tục chú trọng khai thác mảng hoạt động nghiệp vụ cho vay margin, mà công ty đánh giá là vẫn còn nhiều dư địa để phát triển. Nguồn lực này nhờ hạn mức cho vay tính theo vốn chủ sở hữu toàn công ty vẫn còn tương đối, cộng với nguồn vốn lớn mà chúng tôi đã và đang có kế hoạch huy động từ các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài” – ông Trần Phúc Vinh chia sẻ.

Quyền Tổng giám đốc VietinBank Securities cũng thông tin thêm, trong quý IV/2021, thị trường chứng khoán nhiều khả năng biến động theo hướng tích lũy đi lên, khi bức tranh kinh tế vĩ mô vẫn duy trì khả quan trong bối cảnh các gói hỗ trợ kinh tế, các chính sách tài khóa và tiền tệ vẫn duy trì tích cực trong thời gian tới. Do vậy, đây vẫn là môi trường thuận lợi cho các công ty chứng khoán nói chung và VietinBank Securities nói riêng tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực trong chặng cuối năm./.