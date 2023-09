Viettel đứng số 1 về thành tích tại Giải thưởng kinh doanh quốc tế 2023

Company of the Year - Telecommunications - Small

Chiến dịch "Chol Chhoung For Love, Chol Chhoung For Luck"

Marketing Campaign of the Year - Internet / Telecom

Company of the Year - Transportation – Large

Company of the Year - Computer Software - Medium-size

15

Marketing Campaign of the Year - Financial Products & Services Chiến dịch Marketing của năm, lĩnh vực dành cho Sản phẩm, Dịch vụ Tài chính

Chiến dịch “Tết tận hưởng” cho ứng dụng Viettel Money

VDS