Vĩnh Phúc: Nhiều khó khăn tác động khiến thu ngân sách nhà nước giảm đáng kể

Đại diện Cục Thuế Vĩnh Phúc cho biết, ước tổng thu NSNN năm 2023 đạt 25.998 tỷ đồng, bằng 94,9% dự toán pháp lệnh, bằng 77,3% so với cùng kỳ thực hiện. Trong đó, tổng thu trừ tiền sử dụng đất, xổ số, cổ tức năm 2023 ước đạt 24.362 tỷ đồng, bằng 95,3% dự toán pháp lệnh, bằng 79,5% so với cùng kỳ. Thu từ sản xuất kinh doanh ước đạt 21.459 tỷ đồng, bằng 94% dự toán pháp lệnh, bằng 78,1% so với cùng kỳ; thu từ các khoản thu từ đất ước đạt 1.786 tỷ đồng, bằng 88,3% dự toán pháp lệnh, bằng 52% so với cùng kỳ; thu từ các khoản thuế, phí khác ước đạt 2.753 tỷ đồng, bằng 108,3% dự toán pháp lệnh, bằng 101,3% so với cùng kỳ.