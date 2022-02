Vốn hóa của tập đoàn Amazon tăng kỷ lục chỉ trong một phiên giao dịch

(TBTCO) - Một ngày sau khi công ty sở hữu Facebook, Meta Platforms, chứng kiến giá trị vốn hóa trong một phiên giao dịch sụt giảm lớn nhất trong lịch sử đối với một công ty Mỹ, tập đoàn Amazon lại ghi nhận mức tăng giá trị thị trường trong một phiên lớn nhất từ trước tới nay.

Biểu tượng Amazon tại trung tâm phân phối của hãng ở North Las Vegas, Nevada (Mỹ).

Cổ phiếu của gã khổng lồ bán lẻ trực tuyến và điện toán đám mây ngày 4/2 tăng 13,5% sau báo cáo lợi nhuận vượt dự báo hôm 3/2, qua đó nâng giá trị vốn hóa của Amazon thêm khoảng 190 tỷ USD vào cuối phiên giao dịch.

Theo công ty thu thập dữ liệu Refinitiv (Mỹ), mức tăng giá trị vốn hóa của Amazon trong một phiên giao dịch đã vượt qua mức tăng kỷ lục 181 tỷ USD về giá trị vốn hóa của Apple Inc. Apple xác lập mức tăng vốn hóa kỷ lục ngày 28/1 sau báo cáo kết quả kinh doanh tốt hơn kỳ vọng.

Amazon hiện có giá trị thị trường khoảng 1.600 tỷ USD. Trong khi đó, cổ phiếu Meta Platforms giảm 0,3% vào phiên 4/2, khiến giá trị vốn hóa chỉ ở mức 660 tỷ USD.

Cổ phiếu Amazon tăng vọt một ngày sau khi giá trị thị trường cổ phiếu của Meta Platforms giảm hơn 200 tỷ USD, mức giảm lớn nhất trong một ngày của một công ty Mỹ sau khi gã khổng lồ truyền thông xã hội đưa ra dự báo ảm đạm về hoạt động kinh doanh.

Chuyên gia phân tích Brian White của công ty môi giới chứng khoán Monness Crespi Hardt & Co., Inc (Mỹ) cho biết: “Sau khi chật vật vượt qua thời hậu phong tỏa ảm đạm năm 2021, chúng tôi tin rằng vận may của Amazon có tiềm năng cải thiện khi bước sang năm 2022.

Mức độ gia tăng giá trị vốn hóa của Amazon làm lu mờ giá trị vốn hóa thị trường của nhiều công ty lớn khác, gồm cả AT&T Inc, Morgan Stanley và Netflix Inc./.