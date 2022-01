WB cấp khoản tín dụng ưu đãi 126,9 triệu USD nâng cấp cơ sở hạ tầng cho TP. Vĩnh Long

(TBTCO) - Chính phủ Việt Nam và Ngân hàng Thế giới (WB) vừa ký hiệp định tài trợ trị giá 126,9 triệu USD giúp nâng cao khả năng tiếp cận cơ sở hạ tầng, tăng cường tính kết nối và giảm rủi ro ngập lụt ở vùng lõi đô thị của TP. Vĩnh Long (tỉnh Vĩnh Long).

Khoản tín dụng ưu đãi trị giá 126,9 triệu USD do Hiệp hội Phát triển quốc tế (IDA) của WB cung cấp. Quỹ Đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng (DRIVE) do Bộ Ngoại giao Hà Lan quản lý tham gia đồng tài trợ 19,5 triệu USD cho dự án. Phần vốn đầu tư còn lại sẽ do Chính phủ Việt Nam cung cấp.

Sông Tiền nối giữa Vĩnh Long và Tiền Giang. Ảnh minh họa: TL

TP. Vĩnh Long, với vị trí chiến lược nằm dọc hành lang kinh tế nối TP. Hồ Chí Minh với Đồng bằng sông Cửu Long có nhiều tiềm năng trở thành trung tâm kinh doanh nông nghiệp, thương mại và du lịch của vùng. Tuy nhiên, tình trạng ngập lụt và vệ sinh môi trường kém là những trở ngại lớn kìm hãm sự phát triển của thành phố. Nằm ở khu vực trũng thấp ven sông Tiền, khoảng 60% diện tích của thành phố có nguy cơ bị ngập lụt.

Dự án Phát triển đô thị và tăng cường khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu TP. Vĩnh Long, với tổng kinh phí 202,2 triệu USD sẽ giúp tháo gỡ những khó khăn về cơ sở hạ tầng trong khu vực lõi đô thị, thông qua việc xây dựng các hệ thống kiểm soát ngập úng, thoát nước, thu gom và xử lý nước thải, xây dựng những tuyến đường trọng điểm.

Quyền Giám đốc Quốc gia WB tại Việt Nam - ông Rahul Kitchlu cho biết: “Nâng cấp cơ sở hạ tầng là chìa khóa để một thành phố có thể khai phá hết tiềm năng, bảo vệ những thành tựu đã đạt được và chống chọi với nhiều cú sốc. Sự hỗ trợ của chúng tôi sẽ giúp TP. Vĩnh Long thực hiện danh mục đầu tư quy mô lớn, tăng cường khả năng khả năng thích ứng với các rủi ro khí hậu và thiên tai”.

WB cho biết, gần một nửa kinh phí của dự án sẽ được sử dụng để thực hiện các giải pháp giảm thiểu rủi ro ngập lụt, bao gồm xây dựng kè và cống ngăn triều, cải tạo và nâng cấp hệ thống kênh thoát nước cũng như đầu tư vào cơ sở hạ tầng xanh để giữ nước mưa. Dự án cũng sẽ hỗ trợ xây dựng 3 tuyến đường huyết mạch giúp cải thiện khả năng kết nối nội đô và nâng cao hơn nữa năng lực chống ngập của thành phố.

Dự án này sẽ góp phần tăng cường công tác quản lý và quy hoạch đô thị thông qua đầu tư xây dựng cơ sở dữ liệu và ứng dụng công nghệ thông tin. Các hợp phần chính bao gồm một hệ thống thông tin quản lý tổng hợp rủi ro ngập lụt, một nền tảng chia sẻ dữ liệu không gian địa lý, các chiến dịch truyền thông nâng cao nhận thức và hệ thống quản lý giao thông thông minh.