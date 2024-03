Xây dựng chính sách tài chính xanh, hiện thực hóa mục tiêu về biến đổi khí hậu

Tiếp tục lộ trình giảm phát thải Sau Hội nghị lần thứ 26 các bên tham gia Công ước khung của Liên Hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP26), Việt Nam là một số trong quốc gia đầu tiên công bố bản Đóng góp do quốc gia tự quyết định (NDC) sửa đổi. Việt Nam sẽ giảm 15,8% lượng phát thải so với kịch bản thông thường (BAU), trước đó là là 9% trong NDC năm 2020. Với hỗ trợ quốc tế, Việt Nam sẽ giảm phát thải thêm 27,7%, hoặc giảm tổng cộng 43,5% vào năm 2030 so với kịch bản BAU. Các cam kết giảm phát thải này được tóm tắt đối với các lĩnh vực năng lượng, nông nghiệp, sử dụng đất, thay đổi sử dụng đất và lâm nghiệp (LULUCF), chất thải và quá trình công nghiệp, trong đó tập trung vào năng lượng.