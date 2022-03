Xử lý vi phạm trong quản lý, sử dụng tài sản công: Quy định đã rõ, cần siết chặt kiểm tra, giám sát

Vẫn còn những khó khăn nhất định trong quản lý tài sản công Theo Cục Quản lý công sản, bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác quản lý TSC vẫn còn những khó khăn nhất định: TSC có phạm vi rộng, do nhiều cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân quản lý, sử dụng; công tác xây dựng cơ chế, chính sách và tổ chức thực hiện do nhiều cơ quan thực hiện. Thể chế, chính sách liên quan đến công tác quản lý, sử dụng chưa đồng bộ giữa các luật như: Luật Đất đai, Luật Đấu giá, Luật Đấu thầu… Đồng thời, tính hiệu lực, hiệu quả trong quản lý, sử dụng TSC phụ thuộc nhiều vào quy định và công tác tổ chức thực hiện của pháp luật có liên quan: Pháp luật về định giá đất (do Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì), pháp luật về đấu giá tài sản (do Bộ Tư pháp chủ trì), pháp luật về đấu thầu (do Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì)… Bên cạnh đó, một số cơ quan, tổ chức, đơn vị và người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị chưa quan tâm đầy đủ, đúng mức tới công tác quản lý, sử dụng TSC được giao. Chế tài chưa đủ mạnh để xử lý một cách triệt đối với các trường hợp vi phạm trong quản lý, sử dụng TSC.