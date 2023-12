Xuất cấp kịp thời hàng dự trữ tới người dân tỉnh Bình Định, Quảng Ngãi

(TBTCO) - Theo lãnh đạo Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nghĩa Bình, năm 2023, đơn vị hoàn thành 100% nhiệm vụ chính trị được giao, trong đó hoàn thành trước hạn nhập kho dự trữ quốc gia, kịp thời xuất cấp gạo cứu trợ, hỗ trợ học sinh tại 2 tỉnh Bình Định, Quảng Ngãi theo quyết định của các cấp có thẩm quyền. Cùng với đó, đơn vị tiếp tục tăng cường công tác bảo quản hàng hóa, vật tư dự trữ quốc gia theo đúng quy định.

Cục Dự trữ nhà nước khu vực Nghĩa Bình hoàn thành nhập 12.000 gạo vào kho dự trữ quốc gia trức thời hạn hơn 60 ngày. Ảnh: Văn Huy

Hoàn thành 100% kế hoạch nhập, xuất lương thực

Ông Hoàng Anh Tuấn - Cục trưởng Cục Dự trữ Nhà nước (DTNN) khu vực Nghĩa Bình cho biết, trong năm 2023, bên cạnh những thuận lợi, đơn vị cũng gặp nhiều khó khăn, thử thách trong quá trình triển khai nhiệm vụ, như: Quan hệ cung cầu và giá cả lương thực thị trường diễn biến phức tạp, đã ảnh hưởng trực tiếp đến việc mua bán lương thực của đơn vị; tình hình nắng hạn gay gắt kéo dài trên diện rộng, do hiện tượng El Nino hoạt động mạnh hơn, tiếp tục đặt ra cho ngành DTNN những yêu cầu mới; nhiệm vụ xuất gạo hỗ trợ nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán thường cận Tết nên gặp nhiều khó khăn về thời gian, phương tiện vận chuyển, công nhân bốc xếp, nhân lực giao nhận…

Xuất cấp vật tư, thiết bị ứng phó sự cố thiên tai Trong năm 2023, Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nghĩa Bình đã xuất cấp vật tư, thiết bị từ nguồn DTQG cho Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn theo Quyết định của Tổng cục DTNN, gồm: 3 bộ xuồng DT3 (ST 750); 2 bộ xuồng DT2 (ST 660); 60 bộ nhà bạt 16,5m2; 9.000 chiếc phao tròn cứu sinh; 7.000 chiếc phao áo cứu sinh; 70 bộ bè nhẹ cứu sinh; 1 bộ máy phát điện 137KVA; 1 bộ máy phát điện 136-150KVA; 2 bộ thiết bị khoan cắt.

Cũng theo ông Hoàng Anh Tuấn, được sự quan tâm của lãnh đạo Tổng cục DTNN, các vụ chuyên môn nên đã chỉ đạo, giải quyết kịp thời những kiến nghị, vướng mắc phát sinh. Bên cạnh đó, đội ngũ công chức thường xuyên học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và tăng cường các mặt quản lý; các văn bản pháp luật mới ban hành tiếp tục tạo hành lang pháp lý để thực hiện nhiệm vụ được giao. Vai trò, mục tiêu của dự trữ quốc gia (DTQG) ở địa phương tiếp tục phát huy, được các cấp, các ngành trên địa bàn quan tâm và đồng tình ủng hộ… nhờ đó tạo tiền đề cho đơn vị triển khai thực hiện nhiệm vụ, đảm bảo tuân thủ đúng quy định pháp luật.

Cụ thể về những nhiệm vụ đã hoàn thành của Cục DTNN khu vực Nghĩa Bình, ông Hoàng Anh Tuấn cho biết, trong năm 2023, đơn vị đã mua nhập kho DTQG 12.000 tấn gạo theo phương thức đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng đạt 100% chỉ tiêu kế hoạch Tổng cục DTNN giao. Thời gian nhập gạo vào kho DTQG từ ngày 16/7/2023 đến ngày 11/8/2023, sớm hơn thời gian quy định hơn 60 ngày.

Ông Tuấn đánh giá, việc đấu thầu qua mạng mua 12.000 tấn gạo DTQG đơn vị tuân thủ đúng quy định của pháp luật và chỉ đạo của Tổng cục. Ngay sau khi lựa chọn được nhà thầu trúng thầu, đơn vị đã khẩn trương hoàn thiện, ký kết hợp đồng và hỗ trợ cán bộ kỹ thuật kiểm tra sơ bộ chất lượng gạo tại chân hàng để đưa gạo kịp thời về nhập kho, đề phòng rủi ro khi có biến động giá nên đã tiết kiệm cho ngân sách nhà nước; gạo nhập kho được tăng cường giám sát số lượng, chất lượng, đảm bảo an toàn về mọi mặt.

"Trong năm 2023, Cục DTNN khu vực Nghĩa Bình cũng đã hoàn thành trước hạn xuất cấp hơn 3.254 tấn gạo từ nguồn DTQG để hỗ trợ nhân dân thiếu đói trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão, hỗ trợ học sinh học kỳ I năm học 2023 – 2024. Gạo được giao tại trung tâm các huyện, thị xã, thành phố của 2 tỉnh Quảng Ngãi và Bình Định đúng tiến độ, thời gian quy định" - ông Tuấn cho biết.

Bảo quản an toàn lương thực, vật tư dự trữ quốc gia

Ảnh minh họa

Ông Phan Xuân Ngọc - Trưởng phòng Kế hoạch và quản lý hàng DTQG, Cục DTNN khu vực Nghĩa Bình cho biết, trong năm 2023, lương thực DTQG (gạo, thóc) luôn đảm bảo an toàn về chất lượng, đủ về số lượng. Công tác bảo quản và quản lý chất lượng đối với hàng vật tư cứu hộ cứu nạn DTQG (xuồng cao tốc các loại, bè nhẹ cứu sinh, phao áo cứu sinh, phao tròn cứu sinh, nhà bạt cứu sinh 16,5 m2 loại thường, máy bơm nước chữa cháy, máy phát điện các loại, thiết bị khoan cắt, máy khoan phá bê tông) được thực hiện đúng quy chuẩn kỹ thuật đối với từng mặt hàng, vật tư; kho tàng, hàng dự trữ luôn được vệ sinh sạch sẽ, công tác bảo quản thường xuyên, định kỳ đúng quy định, sổ sách ghi chép đầy đủ, đúng nội dung công việc.

Đơn vị đề ra nhiều giải pháp để quản lý chặt chẽ chất lượng đầu vào, định kỳ tổ chức kiểm tra chất lượng hàng hóa theo đúng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bảo quản hàng DTQG lưu kho tại các chi cục DTNN, tổng hợp báo cáo đúng thời gian quy định.

Trong công tác bảo quản không thường xuyên, ngay từ đầu năm 2023 đơn vị đã xây dựng kế hoạch và thực hiện kiểm tra kết quả đánh giá chất lượng hàng dự trữ mùa xuân năm 2022 và kết hợp chấm điểm phúc tra phong trào xây dựng kho an toàn, xanh - sạch - đẹp. Kết quả: hàng DTQG đang bảo quản đảm bảo an toàn về chất lượng, đủ về số lượng; có 2 kho dự trữ được xếp loại xuất sắc, 3 kho đạt loại tốt. Cục trưởng Cục DTNN khu vực Nghĩa Bình đã biểu dương và tặng thưởng cho Kho Dự trữ Quy Nhơn - Chi cục DTNN Quy Nhơn đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua xây dựng kho an toàn, xanh - sạch - đẹp.

Theo ông Phan Xuân Ngọc, để phục vụ công tác bảo quản, nhập, xuất hàng DTQG trong năm 2023, đơn vị đã triển khai kiểm tra tình trạng máy móc, trang thiết bị hiện có và giao cho các đơn vị trực tiếp quản lý thực hiện sửa chữa máy móc, công cụ dụng cụ, hiệu chuẩn, kiểm định các phương tiện đo thuộc danh mục kiểm định nhằm đo kiểm chính xác, đảm bảo tính pháp lý trong quá trình sử dụng. Cụ thể: mua sắm công cụ, dụng cụ phục vụ cho công tác nhập, xuất, bảo quản; kiểm định máy đo thủy phần, cân các loại. Tổ chức chào hàng cạnh tranh qua mạng để lựa chọn nhà thầu cung cấp khí Ni tơ bảo quản ban đầu 12.000 tấn gạo nhập kho năm 2023 đúng quy định của pháp luật…