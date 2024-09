(TBTCO) - Theo số liệu từ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 8 tháng đầu năm 2024, Việt Nam xuất khẩu nông lâm thủy sản đạt 40,08 tỷ USD, tăng 18,6% so với cùng kỳ năm trước.

Cụ thể, trong tháng 8/2024, tổng kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản đạt 5,55 tỷ USD, tăng 12,3% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, nông sản chính đạt 2,99 tỷ USD, tăng 22,6% YoY; lâm sản đạt 1,45 tỷ USD, tăng 4,7% so với cùng kỳ năm trước; thủy sản đạt 900 triệu USD, tăng 5% so với cùng kỳ năm trước.

Riêng xuất khẩu chăn nuôi, trong tháng 8 mang về 46,5 triệu USD, giảm 4,8% so với cùng kỳ năm trước và đầu vào sản xuất đạt 161 triệu USD, giảm 23% so với cùng kỳ năm trước.

Việt Nam thu về hơn 40 tỷ USD từ xuất khẩu nông lâm thủy sản. Ảnh: TL

Lũy kế 8 tháng đầu năm 2024, Việt Nam xuất khẩu nông lâm thủy sản đạt 40,08 tỷ USD, tăng 18,6% so với cùng kỳ năm trước.

Các mặt hàng xuất khẩu trong nhóm hầu như đều tăng so với cùng kỳ như: nông sản đạt 21,32 tỷ USD, tăng 24% so với cùng kỳ năm trước; lâm sản đạt 10,97 tỷ USD, tăng 19,7% so với cùng kỳ năm trước; thủy sản đạt 6,23 tỷ USD, tăng 7,6% so với cùng kỳ năm trước; chăn nuôi đạt 324 triệu USD, tăng 0,3% so với cùng kỳ năm trước; đầu vào sản xuất đạt 1,23 tỷ USD, giảm 6,8% so với cùng kỳ năm trước.

Các mặt hàng chủ lực đều có kim ngạch cao hơn cùng kỳ năm trước như: gỗ và sản phẩm gỗ đạt 10,24 tỷ USD, tăng 20,6% so với cùng kỳ năm trước; rau quả đạt 4,63 tỷ USD, tăng 30,6% so với cùng kỳ năm trước. Việt Nam xuất khẩu 1,05 triệu tấn cà phê với kim ngạch 4,03 tỷ USD, giảm 11,9% về lượng nhưng lại tăng 36,1% về giá trị...