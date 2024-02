Yên Bái: 110 cửa hàng xăng dầu xuất hóa đơn điện tử sau từng lần bán hàng

(TBTCO) - Đại diện Cục Thuế Yên Bái cho biết, tính đến ngày 20/2/2024, trên địa bàn toàn tỉnh có 110/121 cửa hàng xăng dầu thực hiện xuất hóa đơn điện tử sau mỗi lần bán hàng, đạt tỷ lệ 91%. Lãnh đạo Cục Thuế Yên Bái cho rằng, việc triển khai hóa đơn điện tử đã và đang góp phần tích cực vào công cuộc chuyển đổi số, chống thất thu và tăng thu ngân sách. Thông qua việc thực hiện hóa đơn bán hàng đã tạo lập thói quen tiêu dùng văn minh, mua bán hàng hóa có hóa đơn, chứng từ hợp pháp.

Nhiều lợi ích thiết thực

Ông Nông Xuân Hùng - Cục trưởng Cục Thuế Yên Bái, cho rằng việc triển khai hóa đơn điện tử (HĐĐT) đã và đang góp phần tích cực vào công cuộc chuyển đổi số, chống thất thu và tăng thu ngân sách. Đồng thời, qua việc thực hiện hóa đơn bán hàng cũng đã tạo lập thói quen tiêu dùng văn minh, mua bán hàng hóa có hóa đơn, chứng từ hợp pháp.

Công chức thuế Chi cục Thuế huyện Lục Yên tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ các cửa hàng bán xăng dầu thực hiện xuất hóa đơn điện tử theo từng lần bán hàng. Ảnh: M. Anh

Ở góc độ của doanh nghiệp (DN), việc áp dụng HĐĐT sẽ giúp quản trị, nâng cao thương hiệu, uy tín, nâng cao năng lực quản lý bằng công nghệ, cập nhật nhanh, chính xác doanh thu xuất bán hàng theo từng thời điểm và kiểm soát tốt hàng tồn kho, tránh việc bị xử phạt về lĩnh vực thuế và hóa đơn.

Đặc biệt, việc xuất hóa đơn sau mỗi lần bán hàng nói chung cũng như đối với hoạt động bán lẻ xăng dầu nói riêng, đã đem đến nhiều quyền lợi cho người tiêu dùng. Với những HĐĐT có mã khởi tạo từ máy tính tiền, người mua có cơ hội trúng thưởng chương trình “Hóa đơn may mắn”, với những giải thưởng có giá trị.

Cục Thuế Yên Bái chủ động theo dõi, giám sát chặt chẽ việc phát hành, sử dụng HĐĐT theo quy định đối với hoạt động kinh doanh xăng dầu; kiểm tra dữ liệu tra cứu HĐĐT đã lập khi bán lẻ xăng dầu, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về phát hành, sử dụng hóa đơn, chứng từ không đúng quy định; hành vi không lập hóa đơn, lập không đúng quy định về HĐĐT đối với trường hợp bán lẻ xăng, dầu.

Triển khai chương trình này, Cục Thuế Yên Bái đã chủ động xây dựng, thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ, hiệu quả, phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương để tăng cường quản lý, sử dụng HĐĐT đối với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu.

Cục Thuế Yên Bái đã tổ chức hội nghị trực tiếp với các DN, cửa hàng kinh doanh bán lẻ xăng dầu, đơn vị cung cấp giải pháp truyền nhận, kết nối, phát hành HĐĐT để nắm bắt thực tế hạ tầng kỹ thuật, mức độ, khả năng đáp ứng việc triển khai phát hành HĐĐT theo từng lần bán hàng, đảm bảo hiệu quả, thuận lợi cho DN, đáp ứng yêu cầu quản lý của cơ quan nhà nước về kinh doanh xăng dầu, quy định về hóa đơn, chứng từ.

Đồng hành cùng doanh nghiệp, cửa hàng xăng dầu

Kết quả đạt được là rất tích cực, song theo lãnh đạo Cục Thuế Yên Bái, việc triển khai thực hiện trong thời gian đầu cũng gặp rất nhiều khó khăn, nhất là việc triển khai đến các đối tượng kinh doanh xăng dầu là các DN tư nhân. Cụ thể như: DN chưa trang bị đủ thiết bị để thực hiện việc in hoá đơn theo từng lần bán hàng. Chi phí cho việc in ấn hóa đơn theo từng lần còn cao trong khi khách mua lẻ đa số không có nhu cầu lấy hóa đơn. Nhân viên bán hàng tại các cửa hàng ít người do vậy vừa bán hàng, vừa xuất hóa đơn cũng mất thêm thời gian. Một số DN và cửa hàng bán lẻ xăng dầu cho rằng, việc xuất hóa đơn sau từng lần bán hàng còn gây lãng phí cho DN…

Tuyên truyền, vận động, đôn đốc người nộp thuế, các DN, cửa hàng kinh doanh xăng, dầu chưa thực hiện lập hóa đơn sau mỗi lần bán hàng. Ảnh: TL

Để cùng đồng hành với DN, Cục Thuế Yên Bái đã ghi nhận những khó khăn DN đã đề cập, cùng chung tay tháo gỡ. Cục Thuế Yên Bái đã có các văn bản chỉ đạo các chi cục thuế và trực tiếp làm việc với các nhà cung cấp giải pháp tìm hiểu sâu công nghệ kết nối phần mềm bán xăng, trụ bơm xăng với phần mềm HĐĐT, từ đó đưa ra phương án hỗ trợ DN sử dụng giải pháp tốt nhất, tối ưu nhất không làm tăng chi phí lắp đặt, chi phí về HĐĐT cũng như chi phí về nhân công của DN khi triển khai thực hiện.

Đồng thời trong quá trình sử dụng HĐĐT, các DN có vướng mắc, trục trặc trong việc lập hóa đơn, cơ quan thuế sẽ cùng các nhà cung cấp giải pháp tiếp nhận thông tin và xử lý kịp thời khó khăn cho DN, không để chậm trễ ảnh hưởng đến DN.

Cục Thuế Yên Bái tăng cường các hoạt động thanh tra, kiểm tra, giám sát để kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm theo quy định pháp luật đối với các trường hợp sai phạm, không thực hiện hoặc cố tình không thực hiện việc phát hành HĐĐT theo từng lần bán hàng đối với hoạt động bán lẻ xăng dầu, theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính, UBND tỉnh và của Tổng cục Thuế.

Từ những nỗ lực trên, Cục Thuế Yên Bái đã đạt những kết quả tích cực trong việc triển khai quản lý, sử dụng HĐĐT đối với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu. Cụ thể, tính đến ngày 20/2/2024, trên địa bàn toàn tỉnh đã có 110/121 cửa hàng xăng dầu thực hiện xuất HĐĐT sau mỗi lần bán hàng, đạt tỷ lệ 91% số DN áp dụng.

Đại diện Cục Thuế Yên Bái cho biết, một số đơn vị đã hoàn thành việc triển khai đạt tỷ lệ 100% số cửa hàng thực hiện xuất HĐĐT sau mỗi lần bán hàng như: Phòng Thanh tra - kiểm tra thuế; Chi cục Thuế huyện Lục Yên; Chi cục Thuế huyện Yên Bình; Chi cục Thuế huyện Mù Cang Chải.

Để đẩy mạnh thực hiện với mục tiêu hoàn thành với tỷ lệ cao nhất, thời gian tới Cục Thuế Yên Bái tiếp tục chỉ đạo các đơn vị đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, vận động, đôn đốc người nộp thuế, các DN, cửa hàng kinh doanh xăng, dầu chưa thực hiện lập hóa đơn sau mỗi lần bán hàng nghiêm túc thực hiện lập hóa đơn và kết nối dữ liệu với cơ quan thuế.

Ngoài ra, Cục Thuế Yên Bái sẽ tăng cường giám sát và kịp thời hướng dẫn, hỗ trợ người nộp thuế xử lý các vướng mắc trong quá trình triển khai; phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành có liên quan tạo điều kiện thuận lợi cho việc phát hành HĐĐT theo từng lần bán hàng đúng quy định pháp luật về hóa đơn, chứng từ./.