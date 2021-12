Yên Bái: Chè shan “Phình Hồ” được bảo hộ chỉ dẫn địa lý

(TBTCO) - Cục Sở hữu trí tuệ đã ban hành Quyết định số 5158/QĐ-SHTT về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý số 00112 cho sản phẩm chè shan “Phình Hồ”. Ủy ban nhân dân huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái là tổ chức quản lý chỉ dẫn địa lý này.

Vùng chè shan mang chỉ dẫn địa lý “Phình Hồ” được đánh giá là một trong 10 vùng chè nguyên liệu ngon nhất Việt Nam. Khu vực được bảo hộ chỉ dẫn địa lý là xã Phình Hồ và xã Làng Nhì thuộc huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái.

Theo UBND huyện Trạm Tấu, Yên Bái, chè mang chỉ dẫn địa lý “Phình Hồ” là giống chè shan được trồng ở khu vực có độ cao trung bình từ 1.100 mét đến 1.300 mét so với mực nước biển, nhờ đó vùng này có chế độ tiểu khí hậu khác biệt so với các vùng chè shan khác.

Với hơn 300.000 cây chè cổ thụ hàng trăm năm tuổi, nơi đây, bốn mùa mây mù che phủ, khí hậu mát mẻ quanh năm, thuận lợi cho cây chè shan phát triển tự nhiên, chắt lọc những tinh túy của trời đất tạo nên một loại chè thơm ngon tinh khiết đến lạ thường.

Nhờ điều kiện tự nhiên đặc thù như vậy, chè xanh, hồng trà, chè trắng, chè phổ nhĩ mang chỉ dẫn địa lý “Phình Hồ” có những đặc trưng riêng biệt, được sản xuất, thu hái đảm bảo an toàn thực phẩm để người tiêu dùng có thể nhận biết.

Chè shan “Phình Hồ” được bảo hộ chỉ dẫn địa lý. Ảnh: CTV

Cụ thể, chè xanh có cánh chè to, đều, xoăn chặt, lộ tuyết; mùi thơm mạnh đặc trưng. Khi pha có màu nước xanh và vàng sáng, vị chè xanh chát, đắng nhẹ và có vị ngọt hậu rõ. Hồng trà có cánh chè to, xoăn chặt, màu nâu đỏ; mùi thơm mát. Khi pha nước có màu đỏ cam, vị hồng trà chát dịu, ngọt sâu. Chè trắng có cánh to, đều, không gãy, có cánh bạc lộ tuyết, lá chè khô. Mùi thơm nhẹ tự nhiên, khi pha nước có màu trắng đục, vàng nhẹ. Vị ngọt, thanh và chát nhẹ.

Đặc biệt là dòng chè phổ nhĩ dạng rời có cánh chè xoăn đều, có tuyết, không vụn. Chè dạng bánh nhẵn đều, độ dày đều nhau, ép chặt, mùi hương gỗ đặc trưng. Khi pha nước có màu vàng sáng đến vàng đậm, hung đỏ hoặc màu rượu vang đỏ. Vị chát dịu, ngọt hậu rõ.

Theo Trung tâm Thẩm định Chỉ dẫn địa lý và Nhãn hiệu quốc tế, để có được đặc thù như vậy, ngoài điều kiện tự nhiên phù hợp, kinh nghiệm của người dân địa phương cũng góp phần tạo nên danh tiếng của chè shan nơi đây. Trong quá trình sản xuất, người dân không sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, phân bón vô cơ, hạn chế việc đốn, tỉa đặc biệt là đốn đau nên thời gian tích lũy dinh dưỡng trong cây dài, tạo búp chè có chất lượng cao. Chè được thu hái hoàn toàn bằng tay với tiêu chuẩn 1 tôm 2 lá non, mỗi năm chỉ thu hái từ 3- 4 lần, không tận thu. Để tạo màu trắng đục của chè trắng, người dân phơi chè rất tỉ mẩn, chỉ phơi dưới nắng nhẹ đến khoảng 10h vào buổi sáng và luôn duy trì độ ẩm ổn định ở mức 12% đến 13% đối với chè phổ nhĩ thành phẩm...

Với giá trị kinh tế cao, năng suất bình quân đạt từ 9-10 tấn/ha, hiện nay cây chè Shan tuyết đang là loại cây chủ lực trong phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo của đồng bào xã Phình Hồ. Do đó, chính quyền huyện Trạm Tấu đang nỗ lực quảng bá sản phẩm, xây dựng và phát triển giá trị thương hiệu sản phẩm chè shan “Phình Hồ”, qua đó góp phần tạo công ăn việc làm, cải thiện đời sống người dân./.