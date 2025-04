(TBTCO) - Ngày 10/4, Ngân hàng TMCP An Bình (ABBANK) cho biết, đơn vị đã phối hợp cùng Trung tâm Truyền thông Tài nguyên và Môi trường, Bộ Nông nghiệp và Môi trường chính thức trao tặng 100.000 cây quế cho bà con xã Pá Lau, huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái, sau hơn 3 tháng phát động gây quỹ.

Sự kiện là cột mốc quan trọng, đánh dấu thành công của chiến dịch “Xanh An Bình – Xanh Việt Nam” do ABBANK phát động từ đầu tháng 1/2025 trong khuôn khổ chương trình Tết An Bình 2025 – "Khởi sắc xanh yêu thương", thể hiện cam kết của ABBANK trong việc đồng hành, phụng sự cộng đồng, tạo sinh kế bền vững và bảo vệ môi trường.

ABBANK trao tặng 100.000 cây quế cho người dân Yên Bái. Ảnh: CTV

Sau hơn 3 tháng phát động và triển khai với sự chung tay mạnh mẽ từ khách hàng, cán bộ nhân viên ABBANK và đông đảo người dân thông qua nhiều hình thức gây quỹ đa dạng và sáng tạo, chiến dịch "Xanh An Bình - Xanh Việt Nam" năm thứ 5 của ABBANK đã nhận được gần 330.000 lượt chung tay kêu gọi góp cây trồng rừng.

Cụ thể, 100.000 cây quế giống và 7.000 kg phân bón đã chính thức được trao tặng tới 200 hộ dân của xã Pá Lau, huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái. Đây đều là các hộ dân mặc dù có sẵn đất nhưng vì hoàn cảnh khó khăn chưa có điều kiện trồng rừng trong nhiều năm nay. Không chỉ hỗ trợ về sinh kế và nguồn thu nhập bền vững cho người dân, 100.000 cây quế ABBANK trao tặng sẽ góp phần phủ xanh hơn 20 ha đất rừng trên địa bàn xã Pá Lau.