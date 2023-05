150 gian hàng tham gia hội chợ nông sản thực phẩm an toàn TP. Hà Nội năm 2023

(TBTCO) - Hưởng ứng ''Tháng hành động vì an toàn thực phẩm'', ngày 18/5, Sở Công thương Hà Nội đã khai mạc “Hội chợ nông sản thực phẩm an toàn TP. Hà Nội năm 2023”. Hội chợ diễn ra từ ngày 18/5 đến 22/5/2023 tại Khu đô thị An Bình City, quận Bắc Từ Liêm.

150 gian hàng tham gia Hội chợ nông sản thực phẩm an toàn TP.Hà Nội. Ảnh: Diệu Hoa Hội chợ thu hút trên 150 gian hàng của khoảng 100 đơn vị tham gia đến từ 19 tỉnh, thành phố và các quận, huyện thị xã thuộc TP. Hà Nội, trưng bày, giới thiệu nhiều chủng loại sản phẩm nông sản, thực phẩm an toàn, đặc sản vùng miền, sản phẩm OCOP (chương trình mỗi xã một sản phẩm). Trong khuôn khổ của hội chợ, ban tổ chức cũng thông tin, mời các doanh nghiệp, siêu thị, các chuỗi cung ứng; các doanh nghiệp chế biến, xuất khẩu chợ để kết nối tiêu thụ sản phẩm góp phần thực hiện tốt Cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam và đảm bảo nguồn cung hàng hóa phục vụ nhân dân Thủ đô và khách du lịch tới Thủ đô thăm quan, mua sắm. Phát biểu tại lễ khai mạc, bà Trần Thị Phương Lan - quyền Giám đốc Sở Công thương Hà Nội, cho biết thời gian qua, công tác bảo đảm an toàn thực phẩm luôn được TP. Hà Nội quyết liệt triển khai, từ đó tạo những chuyển biến rõ rệt, tích cực và toàn diện trên nhiều lĩnh vực. Đồng thời, công tác giao thương, kết nối cung cầu được thực hiện thường xuyên... Cùng với đó, Sở Công thương tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra liên ngành, chuyên ngành về an toàn thực phẩm; tổ chức hoạt động kết nối giao thương thông qua tổ chức sự kiện, chương trình như lễ hội trái cây, hội chợ nông sản thực phẩm an toàn cung ứng cho các chợ, tuần hàng trái cây nông sản... tạo nguồn cung hàng hóa chất lượng, bền vững phục vụ nhân dân. Theo Sở Công thương Hà Nội, trong năm 2022 và 4 tháng đầu năm 2023, sở đã tổ chức 21 lớp tập huấn, 1 hội thảo với khoảng 3.000 người tham dự...; tổ chức thanh, kiểm tra 101 doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh thực phẩm, qua đó phát hiện, xử lý vi phạm hành chính 13 doanh nghiệp với số tiền phạt 106,1 triệu đồng.

Diệu Hoa