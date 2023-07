(TBTCO) - Sáng 25/7, tại thành phố Tân An, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Hội nghị công bố Quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh Long An. Long An là địa phương đầu tiên của khu vực phía nam được phê duyệt quy hoạch tỉnh.