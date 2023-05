(TBTCO) - Kể từ khi tái thành lập vào năm 1990 đến nay, hệ thống kho bạc đã có sự phát triển vượt bậc để trở thành kho bạc điện tử và đang hướng tới kho bạc số vào năm 2030. Với những người gắn bó với kho bạc từ ngày còn phải đi “ở nhờ”, in chứng từ bằng máy in kim, máy in búa… khi nhớ về những ngày đầu gian nan ấy đã không khỏi bồi hồi, xúc động.