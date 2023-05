52 nhà cung cấp nước ngoài khai, nộp 7.250 tỷ đồng tiền thuế

(TBTCO) - Tổng cục Thuế cho biết, đến nay đã có 52 nhà cung cấp nước ngoài đăng ký, khai thuế và nộp thuế qua Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế. Tổng số thuế các nhà cung cấp nước ngoài đã nộp vào ngân sách nhà nước là 7.250 tỷ đồng.

Thông tin về công tác quản lý thuế đối với hoạt động thương mại điện tử xuyên biên giới, Tổng cục Thuế cho biết, kể từ khi triển khai từ 21/3/2022 đến nay, đã có 52 nhà cung cấp nước ngoài (NCCNN) đăng ký, khai thuế và nộp thuế qua Cổng thông tin điện tử (TTĐT) của Tổng cục Thuế đến từ nhiều quốc gia như: Hoa Kỳ, Hà Lan, Hàn Quốc, Singapore, Hong Kong, Ireland, Lithuania, Thụy Sĩ, Úc, Anh.

52 nhà cung cấp nước ngoài đã khai, nộp tại Việt Nam. Ảnh: TL

Tổng số thuế các NCCNN đã nộp là 7.250 tỷ đồng, trong đó: năm 2022, các NCCNN đã nộp 3.478 tỷ đồng (1.850 tỷ đồng khai - nộp trực tiếp qua Cổng TTĐT của Tổng cục Thuế và 1.628 tỷ đồng do các bên Việt Nam khấu trừ, nộp thay); năm 2023, các NCCNN đã nộp 3.772 tỷ đồng (3.254 tỷ đồng khai - nộp trực tiếp qua Cổng TTĐT của Tổng cục Thuế và 518 tỷ đồng do các bên Việt Nam khấu trừ, nộp thay).

Cũng tính đến 28/4/2023, ngành Thuế đã đôn đốc 5 NCCNN (Blizzard Entertainment Inc, The Chancellor, Masters, and Scholars of the University of Cambridge, Tradingview, Inc Udemy, Inc, Traveloka Services Pte.Ltd) nộp bổ sung số thuế của quý I và quý IV năm 2022 là 14 tỷ đồng.

Thông tin về kết quả triển khai Cổng tiếp nhận thông tin thương mại điện tử (TMĐT), Tổng cục Thuế cho biết, đến nay, hệ thống vận hành ổn định, đảm bảo tiếp nhận dữ liệu kê khai từ các sàn TMĐT gửi về cơ quan thuế. Tính đến hết ngày 28/4/2023 đã có 304 tổ chức là chủ sở hữu sàn giao dịch TMĐT (tương ứng với 347 lượt nộp hồ sơ) cung cấp thông tin qua cổng./.