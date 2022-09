8 tháng, Kho bạc Nhà nước thực hiện kiểm soát chi gần 800 nghìn tỷ đồng vốn ngân sách

(TBTCO) - Trong 8 tháng qua, Kho bạc Nhà nước đã thực hiện kiểm soát, thanh toán 796.394,4 tỷ đồng vốn ngân sách nhà nước (NSNN) chi thường xuyên và chi đầu tư.

Theo báo cáo từ Kho bạc Nhà nước (KBNN), tính đến hết tháng 8/2022, toàn hệ thống đã thực hiện kiểm soát 594.704 tỷ đồng chi thường xuyên, bằng 53,5% dự toán chi thường xuyên năm 2022 của NSNN qua KBNN (không bao gồm chi trả nợ, viện trợ, chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính, dự phòng). So với cùng kỳ năm 2021, cao hơn 5.791 tỷ đồng về giá trị, giảm 1,9% về tỷ lệ so với dự toán (hết tháng 8/2021, kiểm soát chi thường xuyên là 588.913 tỷ đồng, đạt 55,4% so với dự toán năm 2021).

Công chức KBNN thực hiện kiểm soát, thanh toán vốn ngân sách cho đơn vị thụ hưởng. Ảnh: H.T

Đối với chi đầu tư, lũy kế thanh toán vốn đầu tư công kế hoạch năm 2022 trong toàn hệ thống KBNN đến hết tháng 8 vừa qua ước đạt 201.690,4 tỷ đồng, bằng 38,3% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. So với cùng kỳ năm 2021, tăng 21.639,8 tỷ đồng về giá trị, giảm 2,9% so với kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao (hết tháng 8/2021 thanh toán 180.050,6 tỷ đồng, đạt 41,2% kế hoạch năm 2021).

Để thực hiện kiểm soát tốt các khoản chi ngân sách cũng như góp phần đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công trên cả nước, KBNN đang tiếp tục thực hiện tổng hợp báo cáo tình hình giải ngân vốn đầu tư hàng tháng cũng như số liệu giải ngân các khoản chi phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định; tổng hợp báo cáo quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2022.

Đặc biệt, KBNN đang phối hợp với các đơn vị liên quan chủ động nghiên cứu và hoàn thiện các quy trình về kiểm soát chi, quy trình tự động thanh toán theo định kỳ, liên thông các chương trình ứng dụng để rút ngắn hơn nữa thời gian kiểm soát và thanh toán các nguồn vốn ngân sách.