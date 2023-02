Agribank - ngân hàng vì cộng đồng tiêu biểu Trong gần 35 năm trưởng thành và phát triển, Agribank đã triển khai nhiều chương trình, hoạt động xã hội từ thiện giàu ý nghĩa nhân văn, đảm bảo an sinh xã hội, hướng tới cộng đồng và vì sự phát triển của cộng đồng. Mỗi năm Agribank đều dành hàng trăm tỷ đồng để thực hiện nhiều chương trình an sinh xã hội, tập trung vào các lĩnh vực xóa đói giảm nghèo, đền ơn đáp nghĩa, tài trợ giáo dục, y tế, giao thông nông thôn, quan tâm chia sẻ và hỗ trợ người nghèo, đồng bào vùng sâu vùng xa, dân tộc thiểu số còn nhiều khó khăn và giảm thiểu thiệt hại thiên tai dịch bệnh, hướng về biển đảo quê hương… Đặc biệt, trong năm 2021, Agribank đã triển khai chương trình tài trợ tổng thể và dài hạn trên khắp cả nước ủng hộ công tác phòng chống dịch Covid-19. Qua đó, đã hỗ trợ kịp thời, thiết thực, nhanh chóng các hoạt động an sinh xã hội, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi dịch Covid-19 tại các địa phương trên cả nước. Với những đóng góp tích cực, Agribank được vinh danh là “Ngân hàng vì cộng đồng tiêu biểu năm 2021”. Luôn tiên phong trong các hoạt động vì cộng đồng trong nhiều năm qua, Agribank đã được Đảng, Nhà nước ghi nhận là “Doanh nghiệp thực hiện tốt trách nhiệm an sinh xã hội và phát triển cộng đồng”, “Ngân hàng vì cộng đồng”, “Ngân hàng thực hiện tốt trách nhiệm xã hội khu vực Đông Nam Á” do tổ chức Asian banking & Finance trao tặng.