Agribank tài trợ xây dựng 30 căn nhà đại đoàn kết cho huyện Thanh Ba, Phú Thọ

(TBTCO) - Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) vừa tổ chức Lễ giao nhận tài trợ chương trình an sinh xã hội, xây dựng 30 căn nhà đại đoàn kết cho huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Phạm Toàn Vượng – Phó Bí thư Đảng ủy, thành viên Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc Agribank, cho biết: Những năm qua, Agribank đã khẳng định là trụ cột chính trong cung ứng vốn, tạo nền tảng vững chắc cho khu vực nông nghiệp, nông thôn, là “đầu tàu” đưa Chương trình xây dựng nông thôn mới “về đích”. Ngoài ra, với vai trò là một định chế tài chính lớn, Agribank xác định việc thực hiện trách nhiệm đối với cộng đồng cũng là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong quá trình hoạt động.

Lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước, Agribank trao tài trợ xây dựng 30 căn nhà đại đoàn kết cho huyện Thanh Ba.

Năm 2022, Agribank dành hơn 600 tỷ đồng thực hiện nhiều chương trình an sinh xã hội, tập trung vào các lĩnh vực xóa đói giảm nghèo, đền ơn đáp nghĩa, tài trợ giáo dục, y tế, giao thông nông thôn, quan tâm chia sẻ và hỗ trợ người nghèo, đồng bào vùng sâu vùng xa, dân tộc thiểu số còn nhiều khó khăn đối mặt và giảm thiểu thiệt hại thiên tai dịch bệnh, hướng về biển đảo quê hương… Đây vừa là truyền thống và cũng là nét đẹp văn hóa của Agribank.

Tại tỉnh Phú Thọ, năm 2022, ngoài tài trợ 1,5 tỷ đồng xây dựng 30 căn nhà đại đoàn kết cho người nghèo tại huyện Thanh Ba, thông qua Agribank chi nhánh Phú Thọ II, Agribank còn tài trợ 3 tỷ đồng xây dựng trường tiểu học Vân Đồn (huyện Đoan Hùng); hỗ trợ 350 triệu đồng cho chương trình “Thêm con chữ, bớt đói nghèo” tại xã Tứ Xã (huyện Lâm Thao), xã Phú Lộc (huyện Phù Ninh) và Trường THCS Thanh Hà (huyện Thanh Ba).

Thay mặt lãnh đạo huyện và người dân huyện Thanh Ba, ông Nguyễn Chí Thành – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện cảm ơn những món quà ý nghĩa, mang tính nhân văn sâu sắc của Agribank và Chi nhánh Phú Thọ II dành tặng cho huyện, đồng thời khẳng định huyện Thanh Ba sẽ chỉ đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện phối hợp với các bên liên quan triển khai xây dựng các công trình đúng tiến độ, giúp người dân vươn lên thoát nghèo, góp phần vào phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới của huyện.

Tổng giám đốc Agribank Phạm Toàn Vượng (ngoài cùng bên phải) tặng hoa chúc mừng, động viên tập thể cán bộ viên chức chi nhánh huyện Thanh Ba.

Chủ tịch UBND huyện Thanh Ba mong muốn, trong thời gian tới sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm, hỗ trợ, đồng hành của ngân hàng Agribank trong sự nghiệp phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn, có nhiều đóng góp tích cực thúc đẩy quá trình tái cơ cấu nền kinh tế, xây dựng nông thôn mới và bảo đảm an sinh xã hội tại địa phương.

Trước đó, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Kim Anh và Tổng giám đốc Agribank Phạm Toàn Vượng đã đi thăm, chỉ đạo, động viên quyết toán cuối năm tại Agribank chi nhánh Phú Thọ II và Chi nhánh huyện Thanh Ba.

Năm 2022, vượt qua những khó khăn, thách thức, Agribank chi nhánh Phú Thọ II đã đạt được kết quả kinh doanh tốt, các chỉ tiêu kinh doanh đều đạt và vượt kế hoạch được giao.

Cụ thể, nguồn vốn đạt 10.680 tỷ đồng, tăng 6,8% so với năm 2021. Tổng dư nợ cho vay nền kinh tế đạt trên 10.335 tỷ đồng, tăng 12,77% so với năm 2021, đạt 184% kế hoạch trụ sở chính giao. Nợ xấu chiếm tỷ trọng 0,5%/tổng dư nợ, thấp hơn nhiều so với nợ xấu trung bình của các tổ chức tín dụng trên địa bàn. Thu xử lý rủi ro đạt 13,8 tỷ đồng, đạt 132% kế hoạch giao; thu dịch vụ đạt 52 tỷ đồng, bằng 104% kế hoạch, tăng 14% so với năm 2021… Đặc biệt, sau 5 năm thành lập, quy mô hoạt động của Agribank Chi nhánh Phú Thọ II đạt trên 21.000 tỷ đồng, trong đó dư nợ cho vay tăng 9.400 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng đạt 81% so với khi mới chia tách…

Trong khuôn khổ buổi lễ, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Tổng giám đốc Agribank đã tặng hoa, quà chúc mừng kết quả Agribank Chi nhánh Phú Thọ II và Chi nhánh huyện Thanh Ba đã đạt được trong năm vừa qua. Lãnh đạo Agribank cũng đã biểu dương, ghi nhận và đánh giá cao những thành tựu của Agribank Chi nhánh Phú Thọ II và Chi nhánh huyện Thanh Ba đã góp phần phát triển kinh tế địa phương, đồng thời mong muốn ban lãnh đạo, tập thể cán bộ viên chức chi nhánh tích cực hơn nữa, quyết tâm hơn nữa để duy trì và phát huy sự phát triển bền vững của chi nhánh trong những năm tiếp theo./.