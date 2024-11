An Giang: Chọn lọc hơn 60 dự án trọng điểm, ưu tiên đầu tư trên 6 lĩnh vực

(TBTCO) - Ngày 21/11, tại Hà Nội, Hiệp hội An toàn thông tin Việt Nam (VNISA) phối hợp cùng Cục An toàn thông tin (Bộ Thông tin và Truyền thông) tổ chức Hội thảo - Triển lãm Ngày An toàn thông tin Việt Nam 2024 với chủ đề "An toàn thông tin cho hạ tầng dữ liệu và nền tảng số quốc gia". Đây là cơ hội để doanh nghiệp tiếp cận, tìm kiếm giải pháp ứng dụng an toàn an ninh mạng.